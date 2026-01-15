¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¾å°Ì¤Ï¤Ê¤Ë? - Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°ã¤¤¤â
¥¥Ã¥«¥±¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ï1·î14Æü¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¶âÍ»Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈæ³ÓÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î29Æü¡Á8·î29Æü¡¢¸ÄÊÌ³ô¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ØÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢³Æ200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä?
¡ÖQ1.¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¡×¤¬28.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö5Ç¯°Ê¾åÁ°¡×¤¬49.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÏÄ¾¶á»²Æþ¤¬°ìÄê¿ô¤òÀê¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÏÄ¹´üÅê»ñÁØ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²óÅú¼Ô¤Î¤¿¤À¤·Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤âÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï30ÂåÁ°È¾¤Ç¤¢¤ê¡¢³«»ÏÇ¯Îð¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«
¡ûÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³
¡ÖQ2.¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò1¤ÄÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤äÇ¯¶â¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×¤¬22.5%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤â¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤äÇ¯¶â¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×28.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò1¤ÄÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤
¡ûÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÎÁÛÄê´ü´Ö
¡ÖQ3.¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢¼ç¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö1¡Á5Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÃæ´üÅê»ñ¡×¤¬34.5%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¶Ä¹´üÅê»ñ¡×¤¬36.0%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢¼ç¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«
¡û¸½ºßÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô
¡ÖQ4.°Ê²¼¤ÎÅê»ñ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¸½ºßÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¤òÁ´¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Ê£¿ô²óÅú)¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¥á³ô¡×¤¬39.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÂç¼êÀ½Â¤¶È³ô¡×¤¬42.0%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖAI¡¦µ¡³£³Ø½¬´ØÏ¢³ô¡×¤ä¡ÖSaaS³ô¡×¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÌÃÊÁÁª¤Ó¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÂç¼êÀ½Â¤¶È³ô¡×¤ä¡Ö¾ÃÈñºâ³ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤ËÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¤ÎÅê»ñ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¸½ºßÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¤òÁ´¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤
¡ûÅê»ñÀè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ
¡ÖQ5.¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñÀè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(¾å°Ì3¤Ä¤Þ¤Ç)¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÇÛÅö¶â¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¤¬43.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÇÛÅö¶â¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¤¬46.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÇÛÅö¶â¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ¡×¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Öµ»½ÑÎÏ¡¦³«È¯ÎÏ¡×¤òÉ¾²Á¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñÀè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(¾å°Ì3¤Ä¤Þ¤Ç)
¡ûÅê»ñÀè´ë¶È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¾ðÊó¸»
¡ÖQ6.¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñÀè´ë¶È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¾ðÊó¸»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Ê£¿ô²óÅú)¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö´ë¶È¤Î·è»»¡¦IR»ñÎÁ¡×¤¬41.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö´ë¶È¤Î·è»»¡¦IR»ñÎÁ¡§41.5%¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡Ö´ë¶È¤Î·è»»¡¦IR»ñÎÁ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖGitHub¤Ç¤Î³«È¯³èÆ°¡×¤Ê¤Éµ»½Ñ´ó¤ê¤Î¾ðÊó¸»¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÅê»ñ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÈÌ¸þ¤±¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñÀè´ë¶È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¾ðÊó¸»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Ê£¿ô²óÅú)
¡ûÇ¯´ÖÅê»ñ¶â³Û
¡ÖQ7.¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¯´ÖÅê»ñ¶â³Û(¿·µ¬Åê»ñÊ¬)¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¹¤«¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö300Ëü±ß¡Á500Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬23.5%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬23.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¯´ÖÅê»ñ¶â³Û(¿·µ¬Åê»ñÊ¬)¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¹¤«
¡ûÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë
¡ÖQ8.¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÍÌ¾´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ¡×¤¬29.5%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤¬24.0%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÀìÌçÊ¬Ìî¡×¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿Åê»ñ·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ø¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤ä¡ÖÇÛÅö¡¦Í¥ÂÔ½Å»ë¡×¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢°ÂÄêÀ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤
¡û²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÅê»ñ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡ÖQ9.²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÅê»ñ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹(Íø²ó¤ê)¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤«¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö10%¡Á20%Ì¤Ëþ¡×¤¬39.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö10%¡Á20%Ì¤Ëþ¡×¤¬29.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÅê»ñ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹(Íø²ó¤ê)¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤«
¡ûÅê»ñ¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿Í×°ø
Á°Ìä¤Ç¡Ö0%¡Á10%Ì¤Ëþ¡×¡Ö10%¡Á20%Ì¤Ëþ¡×¡Ö20%¡Á30%Ì¤Ëþ¡×¡Ö30%°Ê¾å¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡ÖQ10.¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñ¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿Í×°ø¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Ê£¿ô²óÅú)¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢(n=181)¤Ï¡ÖÁá´ü¤Ë¾ÍèÀ¤ò¸«È´¤¤¤¿¤³¤È¡×¤¬37.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢(n=155)¤Ï¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÄ¹´üÊÝÍ¤·¤¿¤³¤È¡×¤¬41.9%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñ¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿Í×°ø¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ûÅê»ñ³èÆ°¤¬ËÜ¶È¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿ÎÉ¤¤±Æ¶Á
¡ÖQ11.¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅê»ñ³èÆ°¤¬ËÜ¶È¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Ê£¿ô²óÅú)¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬53.5%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¶È³¦Æ°¸þ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡×¤¬30.0%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅê»ñ³èÆ°¤¬ËÜ¶È¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
