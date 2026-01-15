AKB48¡¡21Ç¯ÌÜ¤Î½é¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¡¡½é¥»¥ó¥¿¡¼°ËÆ£É´²Ö¡ÖÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤Æ¡×
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£±£µÆü¡¢£²·î£²£µÆü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë£¶£·£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¡ÊÆÉ¤ß¡¦¤Ê¤´¤ê¤¶¤¯¤é¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£½é¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ËÆ£É´²Ö¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤â¤â¤«¡á£²£²¡Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÁ´Â®ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿£Á£Ë£Â£´£¸¡£ÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¡¢ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¤¬¡ÖÂèÆó´ü²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¡¢Á´£´£¸¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£²£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Âè£±ÊâÌÜ¤È¤Ê¤ë£¶£·ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£¹´üÀ¸¤Î°ËÆ£É´²Ö¡£²ÎÈÖÁÈ¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÅÙ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¶¯¤¹¤®¡ª¡×¤È£Ó£Î£Ó¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ëà¤¤¤È¤â¤âá¤¬¸¦µæÀ¸¤«¤é¾º³Ê¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿·»þÂå¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡¿·¥»¥ó¥¿¡¼È¯É½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á£Á£Ë£Â£´£¸¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ·¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È·è°Õ¡£½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤Îµ¨Àá¤òÁ°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¡£¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¡Ö£±£°Ç¯ºù¡×¤Ê¤É¡¢àºùá¤¬¤Ä¤¯£Á£Ë£Â£´£¸³Ú¶Ê¤ÏÆÃ¤ËÌ¾¶Ê¡¦¿À¶ÊÂ·¤¤¤À¤±¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡Ö£²£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤À¡ª¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î£±ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶áº£¤Î»ä¤¿¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢£²£±Ç¯ÌÜ¤â£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ËÆ£¤Ï¡Öàºù¥½¥ó¥°á¤È¤¤¤¨¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¥µ¥Ó¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ëÌ¤´°À®¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£