À¤³¦Åª¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥ê¥¢¡¼¥Ê¤¬£±£°Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤Ø¡¡£¸·î¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¡¡ºò½©¤ËÂè£³»Ò½Ð»º
¡¡À¤³¦Åª½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥ê¥¢¡¼¥Ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬Ìó£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤·¡¢£¸·î¤«¤é±Ñ¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦·×²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£±Ñ»æ¥µ¥ó¤¬£±£´Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÏÁ´ÊÆ£±°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿£²£°£±£¶Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Á¡×°ÊÍè¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤é¤º²»³Ú¥·¡¼¥ó¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£¹·î¤ËÂè£³»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢£¸·î¤«¤éÂç¡¹Åª¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´Ø·¸¼Ô¤¬¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç£²²¯£µ£°£°£°ËüËç°Ê¾å¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÈºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¢¥ó¥Á¡×¤«¤é£±£°¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÉüµ¢¤ØÆ§¤ßÀÚ¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖÈà½÷¤ÏÌ¼¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ºòÇ¯¤Î²Æ¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£·î¡¢Èà½÷¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Á¡Ù¤Î£±£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤¬ºÇ¸å¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Æ¤«¤é£±£°Ç¯ÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Õ¥§¥ó¥Æ¥£¡Ù¤Î»Å»ö¤ÇÂ¿Ë»¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³Ú¤³¤½¤¬Èà½÷¤Îº²¤Î¾ðÇ®¤Ç¤¹¡×¤È¤â¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¢¡¼¥Ê¤ÏÉüµ¢¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÈà½÷¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼«Ê¬¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥ç¡¼¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±¾ðÊó¶Ú¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Ï³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤Ï£±£¸Ç¯¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°ÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÂè£µ£·²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¡¦¥·¥ç¡¼¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë»ëÄ°¼Ô¿ôÎòÂå£²°Ì¡ÊÅö»þ¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤Î£±¿Í¤Ç¡¢£´Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È£±£´¶Ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬Á´ÊÆ£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£³£±¶Ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥È¥Ã¥×£±£°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£