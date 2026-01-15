¡ÖÃÓÂÞ¡á¼£°Â¤¬°¤¤¡×¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤? À¾¸ýºÆ³«È¯¤Ç¡Ö³¹¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×4³äÄ¶
CHINTAI¤Ï1·î14Æü¡¢¡ÖÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ë°Õ¼±ÊÑ²½¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯10·î20Æü¡Á10·î23Æü¡¢ÅìµþÅÔ¡¦ºë¶Ì¸©¤Ëºß½»¤Î18¡Á45ºÐÃË½÷900Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÃÓÂÞ=¼£°Â¤¬°¤¤¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤? ÎáÏÂ¤ÎÃÓÂÞ¤ÏÊ¿À®¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼£°Â¤Î°õ¾Ý¤¬12.0%²þÁ±
¡ûÊ¿À®¤ÎÃÓÂÞ¤Ë¡Ö¼£°Â¤¬°¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÌóÈ¾¿ô
¡ÖÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Ê¿À®¤ÎÃÓÂÞ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë°¤¤¡×¡Ö¾¯¤·°¤¤¡×¤¬¹ç·×47.8%¤È¡¢Åö»þ¤ÎÃÓÂÞ¤Ë¤Ï"¼£°Â¤¬°¤¤"°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Ê¿À®¤ÎÃÓÂÞ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÆÃ¤Ë¼£°Â¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ÊóÆ»(»ö·ï¡¦»ö¸Î¤Ê¤É)¡×(38.4%)¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤¬ÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¡×(24.6%)¤¬Â¿¤¯¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤¿ºÝ¤Ë´¶¤¸¤¿»¨Â¿¤µ¤äÌë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦±Ç²è¤Ê¤É¤ÎÉñÂæÀßÄê¡×(19.2%)¡¢¡ÖÃÓÂÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë"ÀÎ¤«¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸"(¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î°õ¾Ý¤â´Þ¤à)¡×(15.0%)¡¢¡Ö¥«¥é¡¼¥®¥ã¥ó¥°¤ÎÂæÆ¬¡×(14.0%)¤â¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö·ïÊóÆ»¤ä¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ä¸ý¥³¥ß¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ê¿À®Åö»þ¤ÎÃÓÂÞ¤Ë¤Ï"¼£°Â¤¬°¤¤³¹"¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
²áµî¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Í×ÁÇTOP10
¡ûÎáÏÂ¤ÎÃÓÂÞ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¡¦ÎÉ¤¤¡×¤¬Ìó6³ä¤Ë
ÎáÏÂ¤ÎÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë°¤¤¡×¡Ö¾¯¤·°¤¤¡×¤¬¹ç·×35.8%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢"¼£°Â¤¬°¤¤"¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÊ¿À®¤è¤ê¤â¸º¾¯¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÉáÄÌ¡×¤¬49.2%¡¢¡Ö¾¯¤·ÎÉ¤¤¡¦Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡×¤¬¹ç·×15.0%¤È¤Ê¤ê¡¢ÎáÏÂ¤ÎÃÓÂÞ¤Ï"°¤¤³¹"¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÖÉáÄÌ¡ÁÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¿Í¤¬Ìó6³ä¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎáÏÂ¤ÎÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¸½ºß¤ÎÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿Í×°ø¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ¤Ç¤â1°Ì¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ÊóÆ»(»ö·ï¡¦»ö¸Î¤Ê¤É)¡×(35.2%)¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¡×(30.0%)¤È¤Ê¤ê¡¢¾å°Ì2¤Ä¤Î¹½¿Þ¼«ÂÎ¤ÏÊ¿À®¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢3°Ì¤Ë¡ÖSNS¤Ç¸«¤«¤±¤¿ÏÃÂê¡×(14.3%)¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤Î¸ý¥³¥ß¡×(12.2%)¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¸ý¥³¥ß¤è¤êSNS¤Î½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó¤Î"¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ"¤¬¼£°Â¥¤¥á¡¼¥¸¤Î·ÁÀ®¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿ÎáÏÂ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¤ÎºÆ³«È¯¾ðÊó¡¦ÊÑ²½¤Î¾ðÊó¤ò¸«Ê¹¤¤·¤Æ°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×(12.7%)¤â8°Ì¤«¤é4°Ì¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÓÂÞ¤Î³¹¤ÎÊÑ²½¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¤¥á¡¼¥¸²þÁ±¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¸½ºßÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Í×ÁÇTOP10
¡ûÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¡¢Ìó3³ä¤¬¿ôÇ¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú
¡ÖÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿ôÇ¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×(5.7%)¡Ö¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×(21.3%)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¹ç·×27.0%¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¤ª¤è¤½3³ä¤òÀê¤á¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬56.7%¤È²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¾¯¤·°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×(8.9%)¡ÖÈó¾ï¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×(7.5%)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¹ç·×16.4%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿ôÇ¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
ÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¤¬¡Ö¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×(54.3%)¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö±Ø¼þÊÕ¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤À¡×(33.7%)¡¢¡Ö¸ø±à¤ä¹¾ì¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¶õ´Ö¤¬À°¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×(23.9%)¤ÈÂ³¤¡¢³¹¤Î·Ê´Ñ¤ä²óÍ·À¤Î¸þ¾å¤¬¡¢¼£°Â¤Î²þÁ±¼Â´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³¹Åô¡¦´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ê¤ÉËÉÈÈÀßÈ÷¤¬Áý¤¨¤¿¡×(21.4%)¡¢¡ÖµÒ°ú¤¡¦¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬¸º¤Ã¤¿¡×(19.8%)¡¢¡Ö·Ù»¡¤ä·ÙÈ÷°÷¤Î½ä²ó¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×(15.2%)¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëËÉÈÈÂÐºö¤ÎÊÑ²½¤â°Â¿´´¶¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓÂÞ¤Î¼£°Â¤¬¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¯¤·ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¡ûÀ¾¸ýºÆ³«È¯¡¢4³ä¤¬¡Ö³¹¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶
ÃÓÂÞÀ¾¸ý¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³«È¯ÆâÍÆ¤â¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×(12.8%)¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×(42.8%)¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È55.6%¤ÈÌó6³ä¤¬ºÆ³«È¯¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾¸ý¥¨¥ê¥¢¤ÎÊÑ²½¤¬Ãå¼Â¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
ÃÓÂÞÀ¾¸ý¤ÎºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
ºÆ³«È¯¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î°õ¾ÝÊÑ²½¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¾¸ý¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×(40.0%)¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼£°Â¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×(20.8%)¡¢¡Ö±Ø¼þÊÕ¤Ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç³èµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×(19.2%)¤Ê¤É¡¢³¹¤Î·Ê´Ñ²þÁ±¤È¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢°Â¿´´¶¤ä³èµ¤¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤ä´Ñ¸÷µÒ¤â¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×(17.4%)¡Ö¡Ø¥À¥µ¤¤¡¦¸Å¤¤¡Ù¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Çö¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×(13.2%)¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¡¢ÃÓÂÞÀ¾¸ý¤Ï½¾Íè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÅÔ»ÔÁü¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÃÓÂÞÀ¾¸ý¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤¿ÃÓÂÞ¤Î°õ¾ÝTOP10
¡ûÃÓÂÞ¤Ë¡Ö½»¤ß¤¿¤¤¡×¤ÏÌó3³ä
²ÈÄÂ¡¦¿¦¾ì/³Ø¹»¤«¤é¤Îµ÷Î¥´¶¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÃÓÂÞ¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶¯¤¯»×¤¦¡×(6.9%)¡Ö¤ä¤ä»×¤¦¡×(25.8%)¤ò¹ç¤ï¤»¤¿"½»¤ß¤¿¤¤"ÁØ¤Ï32.7%¤ÈÌó3³ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¡×(41.2.%)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÁ´¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¡×(26.1%)¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢"½»¤Þ¤Ê¤¤"¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÄÂ¡¦¿¦¾ì/³Ø¹»¤«¤é¤Îµ÷Î¥´¶¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÖÃÓÂÞ¡×¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
½»¤ß¤¿¤¤ÍýÍ³¤Î¾å°Ì¤Ï¡¢¡Ö±Ø¼þÊÕ¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¤¬Â¿¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤ä³°¿©¤¬ÊØÍø¡×(49.0%)¡¢¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎÏ©Àþ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ËÊØÍø¡×(38.8%)¡¢¡ÖÉÂ±¡¡¦¹ÔÀ¯»ÜÀß¡¦¶ä¹Ô¤Ê¤ÉÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×(23.8%)¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¹àÌÜ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
°ìÊý¡¢½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼£°Â¤¬°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×(27.6%)¡¢¡Ö²ÈÄÂ¤¬¹â¤½¤¦/¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤½¤¦¡×(27.2%)¡¢¡Ö±ØÁ°¤äÈË²Ú³¹¤¬»¨Â¿¤ÇÁû¤¬¤·¤¤¡×(24.3%)¤Ç¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤Î"ÈË²Ú³¹¥¤¥á¡¼¥¸"¤¬µï½»°Õ¸þ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃÓÂÞ¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡¦½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³TOP3
