¥´¥¥Ö¥ê¶î½ü¤Ë¡Ö22Ëü±ß¡×¡Ä·ÀÌó¼Ô¤Ë¡È¥¯ー¥ê¥ó¥°¥ª¥ÕÉÔ²Ä¡É¤È¥¦¥½¤ÎÀâÌÀ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¤éÂáÊá ¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¤ò°ÍÑ¤«
¡¡¥´¥¥Ö¥ê¤Î¶î½ü¤Ê¤É¤Î°ÍÍê¼Ô¤Ë¡Ö¥¯ー¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿È¶á¤ËÀø¤à¡¢Êë¤é¤·¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡£
¡¡15Æü¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼«Âð¤«¤éÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë¿À¸Í»Ô¤Î¼«±Ä¶È¡¦ÀÐºäæÆÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô(34)¡£¤½¤·¤ÆÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦Î©»³·òÅÍÍÆµ¿¼Ô(34)¡£
¡¡³²Ãî¶î½ü¤Ê¤É¤òË¬ÌäÈÎÇä¤Ç·ÀÌó¤·¤¿°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÃË½÷2¿Í¤Ë¡¢Ë¡Î§¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¯ー¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ¡×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¥¦¥½¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡×¤ä¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢²Æ¾ì¤Ï³²Ãî¶î½ü¡¢Åß¾ì¤Ï¿åÆ»½¤Íý¤ÎË¬ÌäÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬¡¢µîÇ¯11·î¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ64·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¡Ø°¦ÃÎ ¥´¥¥Ö¥ê¶î½ü¡Ù¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¾å°Ì¤Ë¡Ø¥Ï¥¦¥¹¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¡Ù¤Î¥µ¥¤¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2¿Í¤Ï¡¢¸¡º÷¥ïー¥É¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò¾å°Ì¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò°ÍÑ¡£
¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ç¤Ï¡ÖºÇÄã²Á³Ê 8800±ß～¡×¤Ê¤É¤Èëð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÄ¥Âå¤ä¿¼ÌëÎÁ¶â¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¹â³Û¤ÊÎÁ¶â¤òÀÁµá¤·¡¢ËÜÍè¤Ï¥¯ー¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë·ÀÌó¤Ç¤â¡¢²ò½ü¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿ー¤Î²ÝÄ¹¡§
¡Ö¡Ê¸¡º÷·ë²Ì¤Î¡Ë¾å°Ì¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤âÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¡ØºÇÄã²Á³Ê ¿ôÉ´±ß～¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤È¤È¤·6·î°Ê¹ß¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6500Ëü±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Í¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
