ÀéÍÕÍº´î¤Î¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤Ï²¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ËÊ¹¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÄ©Àï
¡Ö¥Á¡¼¥àÍ§Ã£¡×¤ä¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¤È¤Î¡ÖMamushi¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕÍº´î¡£2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤ÎÊñ³ç·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë300 Entertainment¤ÎÆüËÜ»ÙÉô¤È¤Ê¤ë300 Entertainment Japan¤Î½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
º£¤äÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕÍº´î¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤âËÜ»ï¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¤Î²¬ÅÄÉð»Î»á¡¢ÀéÍÕ¤¬½êÂ°¤¹¤ë300 Entertainment Japan¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤â¤¢¤ë³ë»³¤«¤¤»á¤Ë¡¢·ÀÌó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢º£¸å¤Î¹½ÁÛ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ÀéÍÕÍº´î
¡ÖÀéÍÕÍº´î¤¢¤ê¤¡×¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÅ¸³«
¡¼²¬ÅÄ¼ÒÄ¹¤È¤ÎÁ°²ó¤Î¼èºà¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤ª´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²¬ÅÄ¡§ºòÇ¯12·î¤ËÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²ñ¼Ò¤ä½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¡É´ðÁÃ¸Ç¤á¡É¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ·ÀÌó¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤³°¤È¤Îµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤â¤¢¤ë¡£³¤³°¤È¤Î¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÃå¼Â¤ËÃÛ¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¤³°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¤â°ÊÁ°¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÀøºßÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤òÇ®¿´¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£²»³Ú¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼Á´ÂÎ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤¦¤Þ¤¯¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÉÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁü¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
²¬ÅÄ¡§º£¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤âºÙÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤äÃÏ°è¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£J-POP¤ÏK-POP¤Î¤è¤¦¤Ë°ì³ç¤ê¤Ë¤Ï¤·¤Å¤é¤¯¡¢¥í¥Ã¥¯¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÉÆüËÜ¤Ã¤Ý¤µ¡É¤¬¤¤Á¤ó¤È¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²Î»ì¤¬Á´ÊÔ±Ñ¸ì¤À¤È¡Ö¤É¤³¤Î¹ñ¤Î²»³Ú¤Ê¤Î¤«¡×Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¸ì¤À¤Èµ÷Î¥¤¬±ó¤¹¤®¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì7¡§±Ñ¸ì3¡×¤¯¤é¤¤¤¬ÍýÁÛ¤À¤È¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎË¡Â§¤ò·Ú¤¯Èô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤à¤·¤íÆüËÜ¸ì¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤à¤·¤íÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Î³ä¹ç¤¬10¡§0¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¸ì100¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â³¤³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤à¤·¤í¤½¤³¤¬¤¤¤¤¡×¤È»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²¬ÅÄÉð»Î¡¦¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡ÊPhoto by Mitsuru Nishimura¡Ë
¨¡º£Æü¤Ï³ë»³¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤´·ÐÎò¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ë»³¡§¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë¿À¸Í½Ð¿È¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢Fear, and Loathing in Las Vegas¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤äÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É·ëÀ®Åö½é¤«¤é¤ª¤è¤½17Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·È¤ï¤ê¡¢Èà¤é¤È¤È¤â¤Ë¿À¸Í»Ô¤Î¸å±ç¤ò¼õ¤±¡¢¹ÔÀ¯¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤éËèÇ¯¥Õ¥§¥¹¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¤ò¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤º¤Ã¤È¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¶¯¤¤¥ï¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·ÌÓ¿§¤Î°ã¤¦»Å»ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¤º¤Ã¤È²»³Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
³ë»³¡§¥ï¡¼¥Ê¡¼¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÏÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îº¢¤«¤éFear, and Loathing in Las Vegas¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¡¢Èà¤é¤È°ì½ï¤Ë¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÁ°¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤ËÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤Ç¤ÏA&R¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ê°â¥ì¡¼¥Ù¥ë¤À¤±¤Î¶ÈÌ³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
³ë»³¤«¤¤¡¦300 Entertainment Japan¥ì¡¼¥Ù¥ë¥Ø¥Ã¥É¡ÊPhoto by Mitsuru Nishimura¡Ë
¡¼¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿300 Entertainment Japan¡Ê°Ê²¼¡¢300 EJ¡Ë¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¥Ø¥Ã¥É¤òÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ë»³¡§¤Þ¤ºº£²óÀéÍÕ¤¯¤ó¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òºî¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈà¼«¿È¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀéÍÕ¤¯¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¤¬´û¤Ë»ý¤Ä¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÆüËÜÈÇ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼300 Entertainment¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢Def Jam¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤¿¥ê¥ª¡¦¥³¡¼¥¨¥ó¤é¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥§¥Ã¥Æ¥£¡¦¥ï¥Ã¥×¡¢¥ß¡¼¥´¥¹¡¢¥ä¥ó¥°¡¦¥µ¥°¡¢¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¤éï£¡¹¤¿¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ë»³¡§ÀéÍÕ¤¯¤ó¼«¿È¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¼«ÂÎ¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î»ÑÀª¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤¬¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤â¶¦ÌÄ¤Ç¤¤ë¡¢Æ±¤¸¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¨¡³¤³°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÆüËÜ»Ù¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤È¤Î·ÀÌó¤«¤é300 EJ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ë»³¡§¤Þ¤º¸µ¡¹ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤¯¤ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±º¢¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¡ÖÀéÍÕÍº´î¤Ï¡¢º£¤Î¥ï¡¼¥Ê¡¼¤ÎÂÎÀ©¤Ê¤é¥Ï¥Þ¤ë¡×¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡£¤¿¤·¤«¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤ÆºÇ½é¤ÎÄêÎã¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
²¬ÅÄ¡§°ìÈÖºÇ½é¤Ë¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡Ö¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
³ë»³¡§¤½¤Î¤¢¤È4·îº¢¤ËÀéÍÕ¤¯¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Èà¼«¿È¤â¡Ö¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Æ±»þ¤Ë300 EJ¤Î¹½ÁÛ¤â¶ñÂÎÅª¤ËÆ°¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¤È¡ÖMamushi¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÀéÍÕÍº´î¡Ê2024Ç¯¡Ë
¡¼ÀéÍÕ¤µ¤ó¤¬7·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«¿ô¥«·î¤Ç¥Ç¥£¡¼¥ë¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
²¬ÅÄ¡§ËÜ³ÊÅª¤ËÏÃ¤òµÍ¤á¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢¼Â¼Á1¥«·î¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£300 Entertainment¤ÏAtlantic Records»±²¼¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Atlantic¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÖMamushi¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¼ÒÄ¹¤âÈà¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³¤³°¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¥ì¡¼¥Ù¥ë´Ö¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢¡ÊÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡ËÈ¾Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
³ë»³¡§¤½¤³¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÀéÍÕ¤¯¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÏÃ¤ÏÀéÍÕ¤¯¤ó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¤«¤Äº£²ó¤Ï¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¤¤¤¦¡ÉÈ¢¡É¤¢¤ê¤¤ÇÏÃ¤ò¿Ê¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÀéÍÕ¤¯¤ó¤¢¤ê¤¤Ç¡¢¤½¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦½ç½ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¥°¥é¥ß¡¼¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¡×¿·ÂÎÀ©
¡¼¤½¤â¤½¤â³ë»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀéÍÕÍº´î¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤äÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ë»³¡§Àè¤Û¤É¤â¤ªÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼´¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢²»¸»¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¤É¤¦ºÇÂç²½¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢ÀéÍÕ¤¯¤ó¤Ï¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢º£¸å¤Î·×²è¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
³ë»³¡§½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¥°¥é¥ß¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢LA¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¡§¤³¤ì¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¼«ÂÎ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤âÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ë¤Ï´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿³èÌö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤à¤·¤íÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤É¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê·ÀÌó¤Î·Á¼«ÂÎ¤¬¤¢¤Þ¤êÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Ï¸½ºßLA¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é³¤³°ºß½»¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄÁ¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç½é¤á¤Æ¿Ô¤¯¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ËÜ¹ñ¤Î300 Entertainment¥Á¡¼¥à¤È¤âÌ©¤ËÏ¢·È¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
³ë»³¡§¤Ï¤¤¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÀéÍÕ¤¯¤ó¼«¿È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢LA¤Ë¤â¥ï¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö300 Entertainment¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÀéÍÕ¤¯¤ó¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¡¢¡ÖÈà¤é¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬ÅÄ¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¼Ò¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆµöÂú¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎA&R¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë´ù¤òÊÂ¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¾ðÊó¸ò´¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ÉÅÀ¡É¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤òºî¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ë»³¡§¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢ËÜ¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸þ¤³¤¦¤â¡¢ÀéÍÕ¤¯¤ó¤ä²æ¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤ä¤ê¤È¤ê¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡300 EJ¤È¤·¤Æ¤Ïº£¸å¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ë»³¡§ÅöÌÌ¤ÏÀéÍÕ¤¯¤ó¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òÃ£À®¤·¤¿Àè¤Ë²¿¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ò¤Þ¤º¤Ï³Î¤«¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Photo by Mitsuru Nishimura
¨¡ÀéÍÕÍº´î¤Î²»³Ú¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
³ë»³¡§¤Þ¤º¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤¯¤ó¼«¿È¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤«¤é¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤¬ÀéÍÕ¤¯¤ó¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀéÍÕ¤¯¤ó¤Ë¤â¡Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦DM¤¬¤É¤ó¤É¤óÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£¤ÏÎã¤¨¤Ð¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆüËÜ¸ì¤ä¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¥¦¥±¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥ô¥§¥È¥â¥ó¤ä¥°¥Ã¥Á¡¢¥ë¡¼¥À¥ó¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤ÇÂç¤¤¯¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀéÍÕ¤¯¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ê¸Ì®¤¬¤â¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼«Á³¤ËÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¤¯¤ó¤Î²»³Ú¤¬³¤³°¤Ç´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆüËÜ¸ì¤È¡¢Ã¦ÎÏ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬¡¢US¤Î¥Ó¡¼¥È¤È¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É²¬ÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀéÍÕ¤¯¤ó¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ï¡É¸À¸ì¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤â¤Ã¤È´¶³ÐÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤¬±Ñ¸ì¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¶¯¤¯»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ºòÇ¯10·î¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¥Ó¥Ã¥°¡¦¥·¥ç¡¼¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖSki Ga Ski¡Ê·ä¤¬¹¥¤¡Ë¡×
¨¡10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤ä¡¢¹â´äÎË¤µ¤ó¤È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥¸¡¼¥º¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤ÎÀéÍÕ¤µ¤ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥é¥Ã¥×¤È¤¤¤¦·Á¼°¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ºîÉ÷¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿²»³ÚÀ¤Î¿¶¤ìÉý¤ä³Ú¶Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ë»³¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤äÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ë»³¡§ÂçÁ°Äó¤È¤·¤ÆÀéÍÕ¤¯¤ó¤ÎÁÏ¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤«¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤äÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ä´¶ÁÛ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀéÍÕ¤¯¤óËÜ¿Í¤äÈà¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð²æ¡¹¤¬·ÀÌó¤ÎÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø±Ê±ó¡Ù¤Ï²Î¤Ë´ó¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÀéÍÕ¤¯¤ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»þ¤ÎÈà¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤âÆóÉô¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°È¾¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥Ã¥×¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀéÍÕ¤¯¤ó¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç³¤³°¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ë¹Ê¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥ß¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¡¢²¿¤¬ºÇÅ¬²ò¤Ê¤Î¤«µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯3·î¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Murda Beatz¤È¤Î¶¦±é¤â¼Â¸½
¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖËÜµ¤¤ÎÌÜÉ¸¡×¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë
¡¼²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢2026Ç¯¤ÎÀéÍÕ¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡©
²¬ÅÄ¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈËÜµ¤¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤«Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì½ï¤ËÊâ¤á¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢½ã¿è¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤â¤¢¤ë¡£ÀéÍÕ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÉ¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿À®¸ùÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
²¬ÅÄ¡§¤ä¤Ï¤êK-POP¤Ç¤¹¤Í¡£2026Ç¯¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëROSÉ¤¬¼çÍ×ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£K-POP¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼çÍ×ÉôÌç¤ò´Þ¤à¡É¥°¥é¥ß¡¼¤ÎÃæ³Ë¡É¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤ê¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤ä¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ÎËÜÎ®¤Þ¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤³¤ËROSÉ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ROSÉ¤Ï¡ÖAPT.¡×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÀ®¸ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¥ì¥³¡¼¥É¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨³Ú¶Ê¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÏAtlantic Records¤ÈÄ¾ÀÜ·ÀÌó¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤È¤Î¡ÖAPT.¡×¤Ç¼çÍ×ÉôÌç¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤¤¤¿Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËK-POP¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖGolden¡×¤â¡¢¼çÍ×ÉôÌç¤ÇÊ£¿ô¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢ËÜ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÈËÜµ¤¤Ç¶¨Æ¯¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³Ú»º¶È¤ÎÃæ¿´¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿À®¸ù¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢300 Entertainment Japan¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¥°¥é¥ß¡¼¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ë¤â¸½¼ÂÌ£¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¼¤ÒROSÉ¤Ë¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÄÏ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯¡Ö¼«¹ñ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¼«¹ñ¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤É¤¦°·¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬2026Ç¯¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ò¶¤Ë¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Photo by Mitsuru Nishimura
¨¡2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤êº¬ÉÕ¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÍèÆü¸ø±é¤¬¸®ÊÂ¤ß¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¡¢POP YOURS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤¬¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²¬ÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤¬À¤³¦¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Î¤ªÏÃ¤¬Âç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×µé¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
²¬ÅÄ¡§º£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö³¤³°¤Ë°ì½ï¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£300 Entertainment¤È¤âÄ¾ÀÜ¡¢Ì©¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤ë´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÊÀ¼Ò¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¶¯¤ß¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬³¤³°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¡á³¤³°¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ï¡¢³¤³°Å¸³«¤ò¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£³¤³°¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤É¤³¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤¤¤«¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ò°ì½ï¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜµ¤¤Ç³¤³°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¨¤ëÃÊ³¬¤ËÍè¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ë»³¡§¤â¤Ã¤È¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤¬¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¤¯¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥°¥é¥ß¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê°Õ»Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç´°·ë¤·¤Ê¤¤Àï¤¤Êý¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤â¡¢Spotify¤Î·î´Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¿ô¤ò¸«¤ë¤È60¡Á70Ëü¿Í¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â100Ëü¿ÍÁ°¸å¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£ÀéÍÕ¤¯¤ó¤Ï¸½ºßÌó250Ëü¿Í¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·î´Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¿ô¤Ï6000Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê·å¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ì¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤³¤½¤¬¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁÈ¤àºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¤ß¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¤³¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¥¹¥±¡¼¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Ê¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤¤¤ï¤æ¤ëA&RÅª¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÈ¼Áö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÂç¿Í¡×¤¬°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸»ëÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢°ì½ï¤ËÌ¤Íè¤òÉÁ¤±¤ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂ¸ºß¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬ÅÄ¡§Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊý¸þÀ¤ò»ý¤Ä¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤â¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤·¡¢¶á¤¯¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»ä¼«¿È¤â¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤ä»öÌ³½ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢ÀéÍÕ¤µ¤ó¤Î³èÌö¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ê¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢Àè¤Û¤É³ë»³¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥°¥é¥ß¡¼¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ³Î¤Ê°Õ»Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¤³¤Á¤é¤¬Âç¤¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´Ö¸ý¤ò¹¤²¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
