Ìµ½êÂ°¤Î»ûÅÄÀÅ»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬¡¢»²µÄ±¡¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ËÆþ¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ûÅÄÀÅ»²±¡µÄ°÷¤Ï¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ÇÌîÅÞ¤ÎÅý°ì¸õÊä¤È¤·¤Æ½éÅöÁª¤·¡¢µîÇ¯²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç£²²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï½éÅöÁª°Ê¹ß¡¢¤É¤Î²ñÇÉ¤Ë¤âÂ°¤µ¤º¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²£³Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ì±²ñÇÉÆþ¤ê¤¹¤ë·Á¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µîÇ¯¤ÎÊë¤ì¤«¤éº£Ç¯¤ÎÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¼«Ì±²ñÇÉÆþ¤ê¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÏº¤ÌäÂê¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊý¡£¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Áªµó¤Ç¤ÏÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£