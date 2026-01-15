¥É¥¤¥Ä ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÊ¼»ÎÇÉ¸¯ ¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÎÎÍ°ÕÍß
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¹ñËÉ¾Ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÎÎÍ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÊ¼»Î¤òÇÉ¸¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌ¶Ë·÷¤Ë¹¤¬¤ë¶ÛÄ¥ ¥É¥¤¥Ä·³Ê¼»Î¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ØÇÉ¸¯
¡¡¥É¥¤¥Ä¹ñËÉ¾Ê¤Ï14Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¥É¥¤¥Ä·³¤ÎÊ¼»Î13¿Í¤ò¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ØÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼»Î¤ÎÇÉ¸¯¤Ï¡¢15Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÍ½Äê¤Ç¤Û¤«¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤È¹Ô¤¦Äå»¡Ç¤Ì³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤âÊ¼»Î¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¹ñËÉÁê¤Ï14Æü¡¢¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶ÛÄ¥¤¬ËÌ¶Ë·÷¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£¸å¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë·³»öÅªÅ¸³«ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£NATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢±é½¬¤Ê¤É¤ò³ÈÂç¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë