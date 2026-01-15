¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ç½÷À­¤¬ICE¡á°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢ÁÜººÃæ¤ÎICE¿¦°÷¤¬ÃËÀ­¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯Ë¤¤·ÃËÀ­¤ÏÂ­¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡Û¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò

¡¡¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç14ÆüÌë¡¢ICE¤Î¿¦°÷¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤é¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢ÃËÀ­¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥³¥Ã¥×¤Ç¿¦°÷¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Åö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¦°÷¤ÎÆ¬¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ICE¿¦°÷¤Ï¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯Ë¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡Â­¤ò·â¤¿¤ì¤¿ÃËÀ­¤Ï¶á¤¯¤Î·úÊª¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ICE¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·úÊª¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿ÊÌ¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±3¿Í¤â¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë