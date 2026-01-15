µþÅÔÀº²ÚÂçÀ¸»É»¦¤«¤é19Ç¯¡¡°äÂ²¤é¡¢Ë¡Í×¤ä¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê
¡¡µþÅÔÀº²ÚÂç¥Þ¥ó¥¬³ØÉô1Ç¯ÀéÍÕÂçºî¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê20¡Ë¡á¤¬2007Ç¯1·î¡¢µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¤ÎÂç³Ø¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï15Æü¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ19Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏË¡Í×¤¬±Ä¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¸å°äÂ²¤äÉÜ·Ù¤ÏÈË²Ú³¹¤Ç¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤ë¥Á¥é¥·Æþ¤ê¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤òÇÛ¤ê¡¢»ö·ï²ò·è¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Ë¡Í×¤Ë¤ÏÀéÍÕ¤µ¤ó¤ÎÊì½ß»Ò¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤é°äÂ²¤¬»²Îó¤·¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ÔÃæ¿´Éô¤Î»Í¾ò²Ï¸¶Ä®¤Ç¡Ö¾ðÊóÄó¶¡¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡½ß»Ò¤µ¤ó¤Ï¼èºà¤Ë¡¢È¯À¸¤«¤é26Ç¯¸å¤ËÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¼çÉØ»¦³²»ö·ï¤Ë¿¨¤ì¡ÖÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»ö·ï²ò·è¤ò´ê¤Ã¤¿¡£