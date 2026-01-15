¡ÖÌ¤À®Ç¯¤òÏ¢¤ì¹þ¤ß¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×16ºÐ¾¯½÷¡¡70ÂåÃËÀ¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç°ø±ï¤Ä¤±ºâÉÛ¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤«¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¾¯½÷¡Ê15¡Ë¤È¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¡ÖÌ¤À®Ç¯¤òÏ¢¤ì¹þ¤ß¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£³°½Ð¤í¡×¤Ê¤É¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¡¢¸½¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ¿¦¤Î¾¯½÷¡Ê16¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Ë½»¤à¾¯½÷¡Ê16¡Ë¤ÏµîÇ¯8·î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢70Âå¤ÎÃËÀ¤Î¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤à¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¸½¶â2Ëü5000±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾¯½÷¡Ê15¡Ë¤¬¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯Îð¤òÌÀ¤«¤µ¤º¤Ë¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¹Ô¤³¤¦¡£1Ëü±ß¤ÇÍ·¤Ð¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î½÷Ì¤À®Ç¯¡£Ì¤À®Ç¯¤òÏ¢¤ì¹þ¤ß¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£³°½Ð¤í¡×¤Ê¤É¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¥Û¥Æ¥ë¤Î³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ó¤«¡¢¤³¤é¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¾¯½÷¡Ê16¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¶¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£