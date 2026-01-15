¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô¿ô¤¬Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤Ë·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë²¼²ó¤ë¡¡B·¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¤ä´¶À÷À°ßÄ²±ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã¡¡´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤ò¡¡½©ÅÄ
¸©Æâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¤Î¿ô¤¬2½µ¤Ö¤ê¤Ë¸º¾¯¤·¡¢Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤ËÎ®¹Ô´ü¤ò¼¨¤¹·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÅßµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î½¸ÃÄÀ¸³è¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤äB·¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸©¤Ï°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î5Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë¸©¤¬ÄêÅÀ¤È¤¹¤ë25¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¤Î¿ô¤Ï139¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬°Ê¾å¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê1¤«·î¤Û¤ÉÁá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢B·¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤Î´¶À÷¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤Ë1¤«·î¤Û¤ÉÁá¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤ÏÅßµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î½¸ÃÄÀ¸³è¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢´¶À÷À°ßÄ²±ê¤Î´µ¼Ô¤Î¿ô¤ÏÁ°¤Î½µ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó3.6ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤ä²£¼ê»Ô¤Ê¤É¤Î¶µ°é¡¦ÊÝ°é»ÜÀß¤ä¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ç3·ï¤Î½¸ÃÄÈ¯À¸¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î´¶À÷¾É¤â¡¢´¹µ¤¤ä¼êÀö¤¤¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤¬´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸©¤Ï¡¢°ú¤Â³¤´ðËÜÅª¤ÊÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£