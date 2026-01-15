ABS½©ÅÄÊüÁ÷

½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ½©ÅÄ1¶è¤Ç³ÆÀ¯ÅÞ¤¬¸õÊä¼Ô¤ÎÍÊÎ©¤òµÞ¤°Ãæ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤¬½©ÅÄ3¶è¤Ø¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â½©ÅÄ2¶è¤Ç¤ÎÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸½¿¦¤ÎµÄ°÷¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë·Á¤ÇÏ¢·È¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£

Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤âÏ¢·È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤Ï¡¢Ï¢·È¤òÌÜ»Ø¤¹À¯ÅÞ¤Î¸½¿¦µÄ°÷¤¬¤¤¤ëÁªµó¶è¤Ë¤Ï¸õÊä¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸½¿¦¡¢Â¼²¬ÉÒ±Ñ»á¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë½©ÅÄ3¶è¤Ø¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

¤¹¤Ç¤ËÎÐÀîµ®»ÎÂåÉ½¤¬¤³¤Î»Ý¤òÂ¼²¬»á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤â½©ÅÄ2¶è¤Ë¤Ï¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤»¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸½¿¦¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë·Á¤ÇÏ¢·È¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£

Î©·ûÌ±¼çÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤Î´´Éô¤Ï¡¢ÌîÅÞ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¹³¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂç¤­¤ÊÀ¯¶É¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¸å¤â¾ðÀª¤ò¤ß¤ÆÁªµó¶¨ÎÏ¤òÅÔÅÙÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£