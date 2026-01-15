½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±³ÆÀ¯ÅÞ¤¬¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ØÆ°¤²ÃÂ®¡¡½©ÅÄ1¶è¤Ï¸õÊä¼ÔÍðÎ©¤ÎÍÍÁê¤Ë
º£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅêÉ¼¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤à½°µÄ±¡Áªµó¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¤¬¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤Ë¸þ¤±Æ°¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë½©ÅÄ1¶è¤Ï¸õÊä¼Ô¤¬ÍðÎ©¤¹¤ëÍÍÁê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÎ©¸õÊä¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦ÉÚ³ßÇîÇ·»á70ºÐ¤È¡¢¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¾¾±ºÂç¸ç»á56ºÐ¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿½©ÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÎÅìµþ¡¦ÂæÅì¶èµÄ²ñµÄ°÷¡¢ÌÚÂ¼º´ÃÎ»Ò»á39ºÐ¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤«¤éÅìµþ¡¦ÂæÅì¶èµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¥È¥Ã¥×ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼»á¤Ï¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¡£½©ÅÄÃ±ÂÎ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¹ñÁ´ÂÎ¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼»á¤ÏµîÇ¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Î¸å°Ý¿·¤òÎ¥¤ì¡¢µîÇ¯9·î¤Ë½ÐÇÏ¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸øÇ§¤òÆÀ¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
²Æì¤ÎÂîµå¥Áー¥à¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁáÀî¼þºî»á¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¹¡£
ÁáÀî»á¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î49ºÐ¡£
ÌÀ¼£Âç³Øºß³ØÃæ¤«¤éµ¯¶È²È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¤·¡¢¸½ºß¤ÏÂîµåT¥êー¥°ÃË»Ò¤ÎÎ°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±©ÅÄ»Ú¸µÁíÍý¤Î»äÀßÈë½ñ¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢2005Ç¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÏÅö»þ¤ÎÌ±¼çÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤ÆÄ»¼è1¶è¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¼¡ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯¤Î¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ç°ì»þ¡¢½ÐÇÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÀî»á¤Ï½©ÅÄÊüÁ÷¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¾¯»Ò¹âÎð²½ÂÐºö¤ä»º¶È¿¶¶½¤Ê¤É½©ÅÄ¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢½©ÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²À¯ÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤â¡¢1¶è¤Ç¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Ï¢¤È¤·¤Æ¤ÏÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤ò½ª¤¨¡¢ÅÞËÜÉô¤Î¸øÇ§¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¸øÇ§¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°²ó½°µÄ±¡Áªµó¤Ç3¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤¿¶¦»ºÅÞ½©ÅÄ¸©°Ñ°÷²ñ¤â¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£