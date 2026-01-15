syudou¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é¡Øsyudou Live 2026¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¡Ù³«ºÅ¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕÃæ
¡¡syudou¤¬¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é¡Øsyudou Live 2026¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¡Ù¤ò7·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Fujii Kaze¡¢Vaundy¡¢Ado¡¢YOASOBI¡¢back number¡¢SUPER BEAVER¡Ä¡Ä2026Ç¯¡¢Âçµ¬ÌÏ¸ø±é¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë²»³Ú¥·ー¥ó¡Ë
¡¡Æ±¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢syudou¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Øsyudou¾¦Å¹¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷ÃêÁªÀè¹Ô¤¬1·î22Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢syudou¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹Êó2·¸¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î¡ÖË½Ïª¡×¤ò1·î20Æü22»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë