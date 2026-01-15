ÃæÅçÈþ²Å¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¼Ì¡õ¿·¥¢ー¼Ì¸ø³«¡¡¡ÈÇ¾Æâ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½
¡¡ÃæÅçÈþ²Å¤¬¡¢1·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë11ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ª¤è¤ÓºÇ¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛÃæÅçÈþ²Å¡¢1·î28Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-¡Ù2·ÁÂÖ¤Î¥¸¥ã¥±¼Ì¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿ø¤¨¤¿¡È¥Þ¥Á¥ÍÈ×¡É¡¢¡È¥½¥ï¥ìÈ×¡É¤Î2ËçÁÈ¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¡È¥¹¥Æー¥¸¤ÈÉñÂæÎ¢¡É¡¢¡ÈÍÛ¤È±¢¡É¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆóÌÌÀ¤ò¼´¤Ë¡¢ÃæÅç¤ÎÆâÂ¦¤ÇÌÄ¤êÂ³¤±¤ë¡ÈÇ¾Æâ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡É¤òºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢µÒÀÊ¤È¥¹¥Æー¥¸¤òÆâÊñ¤·¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡È´Ñ¤ëÂ¦¡É¤È¡È±é¤¸¤ëÂ¦¡É¤¬È¿Å¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÉ½¸½¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤Çµ±¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤¢¤ë³ëÆ£¤ä¾×Æ°¤Þ¤Ç¤âÊñ¤ß¹þ¤àËÜºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡¢¶¯¤¤»ë³ÐÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤È¤â¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´ûÈ¯¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡ÈÃë¸ø±é¡áÍÛ¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¯¥Þ¥Á¥ÍÈ×¤È¡¢ÃæÅç¤Î¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¤ò¼´¤Ë¡ÈÌë¸ø±é¡á±¢¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÄÉµá¤·¤¿¥½¥ï¥ìÈ×¤Ç¹½À®¡£ÃæÅç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤Æ´¶¾ð¤Î¿¶Éý¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉñÂæºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÃæÅç¤Ï¡¢¡ØMIKA NAKASHIMA THE ACOUSTIC 2026¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¿·µ¡¼´¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢ÂæËÌ¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¡ÊÂçºå¡¿Åìµþ¡Ë¤ò½ä¤ë¡ØMIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026¡Ù¤Î³«ºÅ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë