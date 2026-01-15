Red Hot Chili Peppers¤Î¥Ùー¥·¥¹¥È Flea¡¢½é¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡¡¥È¥à¡¦¥èー¥¯»²²Ã¶ÊÀè¹ÔÇÛ¿®¤â
¡¡Red Hot Chili Peppers¤Î¥Ùー¥·¥¹¥È Flea¡Ê¥Õ¥êー¡Ë¤¬¡¢½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHonora / ¥ª¥Î¥é¡Ù¤ò3·î27Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥êー¤¬¥¸¥ã¥º¤ËÄ©Àï¤·¤¿º£ºî¤Ë¤Ï¡¢Á´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£6¶Ê¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡¢»Ä¤ê¤ÏFlea¤¬²ò¼á¤·¤¿George Clinton¤ÈEddie Hazel¡¢Jimmy Webb¡¢Frank Ocean¤ÈShea Taylor¡¢Ann Ronell¤Î³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Flea¤Ï¥Ùー¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Èà¤¬½é¤á¤ÆÃÆ¤¤¤¿³Ú´ï¤ÇºÇ¤â°¦¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤È¥Üー¥«¥ë¤âÃ´Åö¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î³Ú´ï¤Ï¡¢¥Õ¥êー¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤ò½¸¤á¤¿¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆRadiohead¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó Thom Yorke¡Ê¥È¥à¡¦¥èー¥¯¡Ë¤È¼«¿ÈÎ¨¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É Nick Cave & The Bad Seeds¤Ç¤Î³èÆ°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëNick Cave¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤¥ô¡Ë¤¬¥Üー¥«¥ë¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÆü¤è¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Î¡ÖTraffic Lights (feat. Thom Yorke) /¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ä(feat. ¥È¥à¡¦¥èー¥¯)¡×¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£Thom Yorke¤Ï¥Üー¥«¥ë¤È¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªFlea¤ÏÀèÆü¡¢º£ºî¤è¤ê¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖA Plea / ¥¢¡¦¥×¥êー¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£5·î¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¸ø±é¤òËÌÊÆ¤È²¤½£¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¡ãFlea¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Ê¿·¶Ê¡ÖTraffic Lights (feat. Thom Yorke)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¡ä
¡ÖTraffic Lights¡×¤¬¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¡ÖAtmos for Peace¡×¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Thom¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ï¤¹¤°¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè¤Î¤â¤Î¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¹ë²Ú¤Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¤È²Î»ì¤ÇÈà¤Ï¤³¤Î¶Ê¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ïº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢±³¤È¿¿¼Â¤¬º®¤¸¤Ã¤¿À¤³¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤É¤¦À¸¤È´¤¯¤«³§¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÈà¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¼«Í³¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¿Í¤À¡£
