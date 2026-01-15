¥½¥Ëー¡Ö¦Á7 V¡×¤¬½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ë¡¡Map Camera¤Î2025Ç¯12·î¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡2～5°Ì¤òÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤¬ÆÈÀê
¦Á7 V
Map Camera¤Ï1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢2025Ç¯12·îÅÙ¤Î¡Ö¿·ÉÊ¡¦Ãæ¸Å¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¿·ÉÊ¥Ç¥¸¥«¥á12·î¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¦1°Ì¡§¦Á7 V
¡¦2°Ì¡§X-T30 III
¡¦3°Ì¡§X-M5
¡¦4°Ì¡§X-E5
¡¦5°Ì¡§X-T5
¡¦6°Ì¡§OM-3
¡¦7°Ì¡§Z5II
¡¦8°Ì¡§GR IV
¡¦9°Ì¡§¦Á7C II
¡¦10°Ì¡§GR IIIx
12·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥½¥Ëー¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¡Ö¦Á7 V¡×¤¬¡¢½éÅÐ¾ì¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½é²óÆþ²Ù¿ô¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¡¢È¯ÇäÁ°¤ÎÍ½Ìó¼Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á2°Ì°Ê²¼¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤¹ÈÎÇä¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2°Ì¤«¤é5°Ì¤Þ¤Ç¤Î4µ¡¼ï¤ò¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥«¥á¥é¤¬Àê¤á¤¿¡£¦Á7 V¤ÎÈÎÇä¿ô¤¬ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î4µ¡¼ï¤Î½¸ÃÄ¤È6°Ì°Ê²¼¤âº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2°Ì¤ÎX-T30 III¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£Ã±ÂÎ¤ÎÈ¯Çä·î¤È¤Ê¤ë11·î¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï11°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¤¬¡¢¿·¥ì¥ó¥º¡ÖXC13-33mmF3.5-6.3 OIS¡×¤È¤Î¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¤¬12·î16Æü¤ËÈ¯Çä¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯ÈÎÇä¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
OM¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¡ÖOM-3¡×¤¬6°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£½éÅÐ¾ì¤Ç1°Ì¤ò¤È¤Ã¤¿2025Ç¯3·î°ÊÍè¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12-45mm F4.0 PRO¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¤ÎÃÍ²¼¤²¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈMap Camera¤ÏÊ¬ÀÏ¡£³¤³°¤«¤é¤ÎµÒ¤Î¹ØÆþ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¸Å¥Ç¥¸¥«¥á12·î¥é¥ó¥¥ó¥°
EOS R6 Mark II
¡¦1°Ì¡§EOS R6 Mark II
¡¦2°Ì¡§¦Á7 III
¡¦3°Ì¡§Zf
¡¦4°Ì¡§¦Á7C II
¡¦5°Ì¡§Z50II
¡¦6°Ì¡§X half
¡¦7°Ì¡§Zfc
¡¦8°Ì¡§¦Á7 IV
¡¦8°Ì¡§X-M5
¡¦10°Ì¡§¦Á6700
Ãæ¸ÅÉôÌç¤Î1°Ì¤Ï¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¡ÖEOS R6 Mark II¡×¡£¸å·Ñµ¡¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ¸Åºß¸Ë¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥½¥Ëー¤Î¥«¥á¥é¤¬4µ¡¼ï¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¼ó°Ì¤ò¾ù¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¦Á7 III¡×¤Ï2°Ì¤ò¥ー¥×¡£Ãæ¸Å¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ö¦Á7C II¡×¤äÆ±¿ô8°Ì¤Î¡Ö¦Á7 IV¡×¤¬º£¸å¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËMap Camera¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Õ¥¸¥Õ¥¤¥ë¥à¤ÏÃæ¸ÅÉôÌç¤Ç¤âÊ£¿ô¥â¥Ç¥ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£Æ±¿ô8°Ì¤Î¡ÖX-M5¡×¤Ï¡¢Á°·î¤ÎÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£