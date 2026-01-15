CTC RECORDS½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³«ºÅ¡ª¡¡r-906¡¢¥Þ¥µ¥é¥À¡¢É¢¥Þ¥°¥Í¥¿¥¤¥È¡¢¤Ê¤¤½¡¢¤Ê¤ß¤°¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ü¥«¥íP¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä
¡¡¥ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ 2F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Ü¥«¥í³Ú¶Ê¥°¥Ã¥º¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖCTC RECORDS¡×¤Î½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖCTC RECORDS HYPER POP UP STORE¡×¤ò1·î23Æü¡Á2·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11»þ¡Á20»þ¡Ê»ÜÀß¤Ë½à¤¸¤ë¡Ë¡£
¡¡²»³Ú¤ÈÂ¤·Á¤òÍ»¹ç¤¹¤ëCTC RECORDS½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢r-906¡¢¥Þ¥µ¥é¥À¡¢É¢¥Þ¥°¥Í¥¿¥¤¥È¡¢¤Ê¤¤½¡¢¤Ê¤ß¤°¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ü¥«¥íP¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µ¬»²²Ã¤Î¥Ü¥«¥íP¤È¤·¤Æ¡¢½Å²»¥Æ¥È³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼«¤éÀ©ºî¤¹¤ë±ÇÁüºî²È¡¦ÆÉÃ«¤¢¤«¤Í¤Î¥°¥Ã¥º¤â¿·ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÉÃ«¤¢¤«¤Í¡¢¤¨¤¤¤ê¤Ê¿ÏÊª¡ÊAdo¡Ö¥¢¥¿¥·¤ÏÌäÂêºî¡×¤ä¥Ô¥Î¥¥ª¥Ô¡¼¡ÖÅ¾À¸ÎÓ¸é¡×¡Ö¥Î¥ó¥Ö¥ì¥¹¡¦¥ª¥Ö¥ê¡¼¥¸¥å¡×¤Ê¤É¤ÎMV¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¿±ÇÁüºî²È¡Ë¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¤â¼Â»Ü¡£²»¡¦Â¤·Á¡¦±ÇÁü¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ü¥«¥í¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¼¨¤¹¡È¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¡É¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤¥Ü¥«¥íP¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¿·ºî¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â³Ú¶Ê¤¬»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤ä´¶¾ð¤ò¼´¤Ë»ë³ÐÅª¡¦Â¤·ÁÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡¢1²ó3000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢¥¨¥Ý¥¹¥«¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤Þ¤¿¤ÏÄó¼¨¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ê¥«¡¼¥ÉÄó¼¨¤Î¾ì¹ç¤Ï¸½¶âÊ§¤¤¤Î¤ß¡Ë¡¢BIG¥ª¡¼¥í¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬Åö¤¿¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡¡CTC RECORDS¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö²»¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡£Ãæ±ûÄ®Àï½Ñ¹©·Ý¤Ë¤è¤ëÂ¤·ÁÅª¤Ê»ëÅÀ¤È¡¢½ÂÃ«¤Î¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNIGHT HIKE¡×¤Î¶¨»¿¤«¤éÃÂÀ¸¡£T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²»³Ú¤ÈÂ¤·Á¤¬¸òºø¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
