¥á¥Ã¥·¤é¼çÎÏÁª¼ê¤È³Î¼¹À¸¤¸¤¿¥»¥Æ¥£¥¨¥ó»á¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¬º£Î¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ò»ä¤â»Ø´ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¥¥±¡¦¥»¥Æ¥£¥¨¥ó»á¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ÌÜ²¼¡¢Á°¼Ô¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç1°Ì¡¢¸å¼Ô¤Ï¥»¥°¥ó¥À¤Ç1°Ì¤È¡È¼ó°ÌÆ±»Î¡É¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤³¤½¤¬¡Ä¤½¤¦¡¢¥¥±¡¦¥»¥Æ¥£¥¨¥ó»á¤À¡£67ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥ì¡¼¤Î¸¶Íý¼çµÁ¼Ô¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢¤½¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤â»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡È¿´¤Î¥¯¥é¥Ö¡É¤È¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥»¥Æ¥£¥¨¥ó»á¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¹ñÆâÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¸å¡¢2020Ç¯Åß¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¼«¿È¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤é¤òÍÊ¤·¤¿Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ÏÁêÍÆ¤ì¤º¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ïº®ÆÙ¡£·ë¶É¡¢Ìµ´§¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë2¡Ý8¤È¶þ¿«Åª¤ÊÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê¤È¤Î³Î¼¹¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿»ÏËö¡£¼ÂºÝ¡¢²òÇ¤¤«¤éÌó1Ç¯¸å¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎØÞØ¬¤Ö¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥È¥Ã¥È¡¦¥³¥¹¥¿¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥»¥Æ¥£¥¨¥ó»á¡£»î¹ç¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¤È¤¤Ë²æ¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£»î¹ç¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥é¥·¥ó¤Ë¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤Æ¹â¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤É¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤â¡¢¥´¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¡£¼ã¼êÁª¼ê¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¾õ¶·¤òÆÉ¤à¤¿¤á¤Î·Ð¸³¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¹¶·âÎÏ¤È¼éÈ÷¤Î°ÂÄêÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤Þ¤À¸«½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ã¥·¤é¼çÎÏÁª¼ê¤È¤Î³Î¼¹¤Ë¤è¤ê¡¢Æñ¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥»¥Æ¥£¥¨¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥Ï¥ó¥¸¡¦¡Ë¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤Áª¼ê¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡£»ä¤¬»Ø´ø¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤È¤Ï¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£º£¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤À¤è¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¬º£Î¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥«¥Ã¥É¤ò¡¢»ä¤â»Ø´ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Îã³°¤Ê¤¯¡¢¡ÊÅö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡ËÁ´°÷¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏÇ®°Õ¤È¶½Ê³¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ë¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥»¥Æ¥£¥¨¥ó»á¤Ë±ï¤Î¤¢¤ëÎ¾¥¯¥é¥Ö¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¸áÁ°5»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¤À¡£
