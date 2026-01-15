¡Ö¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×Âè3ÏÃ ¾®½Õ¤È¹õºê¤µ¤ó¤¬µÞÀÜ¶á!? TVer¤Ç¤ÏÉúÀþ¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÇÛ¿®Ãæ
ËÅè²Ö¡õ»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡ËW¼ç±é ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË 24:24¡Á24:54ÊüÁ÷¤Î¡Ö¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡£1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë24:24¡ÁÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤Ç¤Ï¾®½Õ¡ÊËÅè²Ö¡Ë¤È¹õºê¤µ¤ó¡Ê»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ë¤¬µÞÀÜ¶á!? Âè3ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ª
¹õºê¤µ¤ó¤¬ÃÎ¿Í¤«¤éÍ§¿Í¤Ë¾º³Ê!? Âè3ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/deep-kurosakisan/story/
ËÜºî¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤ÈTVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âè1ÏÃ¹ç·×¤Ç100Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤â35Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¢¨·×Â¬´ü´Ö¡§1·î7Æü¡Á1·î14Æü AVOD¡ÊAdvertising Video On Demand¡Ë8Æü´ÖºÆÀ¸¿ô/TVer DATA MARKETINGÄ´¤Ù
¤½¤·¤ÆËÜÊÔ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤ÎÎ¢ÏÃ¡Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÂ³¤¡Ë¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ö¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤Î¤Ä¤Å¤¡×¤âÇÛ¿®Ãæ¡ªTVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Á´5ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Î³ÆÏÃ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÅ¸³«¤ÎÉúÀþ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãTVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
¢£Âè1ÏÃ ¡§ ÇÛ¿®Ãæ¡¡½Ð±é¡§ËÅè²Ö »³Ãæ½ÀÂÀÏ¯ ÃÝ¿¹Àé¿Í
¢£Âè2ÏÃ ¡§ ÇÛ¿®Ãæ¡¡½Ð±é¡§ ËÅè²Ö »³Ãæ½ÀÂÀÏ¯ À¾»³Ï¡ÅÔ º´Æ£Âç¶õ
¢£Âè3ÏÃ ¡§ 1·î27Æü¡Ú¥É¥é¥ÞÂè4ÏÃ¡ÛÊüÁ÷¸åÇÛ¿®³«»Ï¡¡½Ð±é¡§ ËÅè²Ö »³Ãæ½ÀÂÀÏ¯
¢£Âè4ÏÃ ¡§ 2·î3Æü¡Ú¥É¥é¥ÞÂè5ÏÃ¡ÛÊüÁ÷¸åÇÛ¿®³«»Ï¡¡½Ð±é¡§ ËÅè²Ö ÃÝ¿¹Àé¿Í ÂçÀ¾Íø¶õ À¾»³Ï¡ÅÔ º´Æ£Âç¶õ
¢£Âè5ÏÃ ¡§ 2·î17Æü¡Ú¥É¥é¥ÞÂè7ÏÃ¡ÛÊüÁ÷¸åÇÛ¿®³«»Ï¡¡½Ð±é¡§ ËÅè²Ö »³Ãæ½ÀÂÀÏ¯
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Éã¤¬ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤ò¼êÅÁ¤¦¹â¹»À¸ ÇòÀ¥¾®½Õ¡Ê¤·¤é¤»¤³¤Ï¤ë¡Ë¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤ò¿´¤ò¤³¤á¤Æ°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¤½¤Î¤È¤¡Ö¤³¤Î10²¯±ß¤Ç¡¢ËÍ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ä¡Ä¤¨¡©¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÍÁ³¤¹¤®¤Æ¡¢¼ê¤¬»ß¤Þ¤ë¡£
»×¤ï¤º´é¤ò¾å¤²¤¿¾®½Õ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«±Æ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÜ¤À¤±¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¥¦¥½¤Î¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¡¦¹õºê°¼¿Í¡Ê¤¯¤í¤µ¤¤¢¤ä¤È¡Ë¡£
¤·¤«¤âÈà¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÏÃÂê¤ÎÅ·ºÍ¾®Àâ²È!?
¤Ò¤¿¤¹¤é°ìÅÓ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤Æ¤Æ¡¢»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¹õºê¤µ¤ó¤Î¡ÈË½Áöµ¤Ì£¤Ê°¦¡É¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¾®½Õ¡£
¤ª¤Ë¤®¤ê²°¤Î½÷»Ò¹âÀ¸ ¡ß Îø¤ËÉÔ´ïÍÑ¤ÊÅ·ºÍ¾®Àâ²È¡£
ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢ÃöÆÍÌÔ¿ÊLOVE¡ª
Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬ËÂ¤°¥Ý¥Ã¥×¤Ç´Å¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡ª
¢¡ÈÖÁÈ³µÍ×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È ²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È
Ëè½µ²ÐÍË 24»þ24Ê¬¡Á24»þ54Ê¬ÊüÁ÷ ¡ÊÁ´12ÏÃÍ½Äê¡Ë
TVer¡¦Hulu ËèÏÃÊüÁ÷¸åÇÛ¿®³«»Ï
½Ð±é¡§
ËÅè²Ö »³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡Ë
ÂçÀ¾Íø¶õ ÃÝ¿¹Àé¿Í À¾»³Ï¡ÅÔ º´Æ£Âç¶õ ¥¥¿¥¥Þ¥æ ¾å¸¶¤¢¤Þ¤Í Ãæ»³ÊËÆ·¡¡¡¡
ÀÐÀîÎø °ðÍÕÍ§
¸¶ºî¡§²¬ÅÄ¥Ô¥³¡Ø¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¡ÖCOMIC¥Ý¥é¥ê¥¹¡×Ï¢ºÜ¡¿¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
µÓËÜ¡§óîÆ£¤è¤¦ ´¥¤Ê¤Ä¤ß
±é½Ð¡§ÀîºêÎ½ Ê¿°æ½ß»Ë ¿¹Èþ½Õ
²»³Ú¡§¤Ï¤é¤«¤Ê¤³
¼çÂê²Î¡§Sakurashimeji¡ØÎø½ÕÆüÏÂ¡Ù¡ÊSDR¡Ë
À©ºî¡§´Øº¬Î¶ÂÀÏº
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¾®ÎÓÂó¹° ´äÁÒÃ£ºÈ
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§°ËÆ£Íµ»Ë ÂçÀ¾·ë°á ·§Ã«´î°ì
¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ã¦ÅÄ²ÂºÚ·Ã º£Àî¹¼ù
¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µÈÀî·ÃÈþ»Ò
À©ºî¶¨ÎÏ¡§S¡¦D¡¦P ¥Ø¥Ã¥É¥¯¥©¡¼¥¿¡¼ AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
