¡ÖAKIBA LOST¡×¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä¡ª
¥É¥é¥Þ¡ÖAKIBA LOST¡×¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡¦Å¹ÊÞ¡Û
¡¦Æü¥Æ¥ì²°¡Ê¼®Î±Å¹¡¦Åìµþ±ØÅ¹¡Ë
¡¦Æü¥Æ¥ìÄÌÈÎ¡ÊÆü¥Æ¥ì²°web¡Ë
¡¦THE¥¥ã¥éÅ¹ÊÞ¡ÊÃÓÂÞP¡ÇPARCO£³F¡Ë
¢¨2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ
¡¦THE¥¥ã¥é EC¥µ¥¤¥È
¡¦¥Ä¥ê¡¼¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡ÊÌó¡ËW37¡ßH120mm¡¿ÂæºÂ¡ÊÌó¡ËW60¡ßH40 mm
¢£ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¼ù»é
¢£¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ
(¿·¾ëÂçµ±¡§ËÌ»³¹¨¸÷¡¿¿·¾ë°ª¡§¾¾Â¼º»Í§Íý¡¿ÁÒ¶¶Í¤µ¨Èþ¡§ÅÄÊÕÅí»Ò¡¿Ä¹Ìç¤³¤³¤Í¡§¾®·ªÍ°Ê¡ÊAKB48¡Ë¡¿Í·º´¼ãºÚ¡§MINA¡ÊEast Of Eden¡Ë¡¿¿ÀÊÝÀé¿Ò¡§Âç¸¶°´¡¿¹õ¿ÜË¨¡§±§³ÀÈþÎ¤¡¿¹âß·²íÉ§¡§Ê¥¾åÂÙ»Ë)
T¥·¥ã¥Ä
3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë¿È¾æ£·£³cm¡¢¿ÈÉý£µ£µcm¡¢¸ªÉý£µ£°cm¡¢Âµ¾æ£²£²cm
¢£ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¢£¸¶»º¹ñ¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¡¿²Ã¹©¡§ÆüËÜ
½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È
880±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥µ¥¤¥º¡§100mm¡ß148mm
¢£ÁÇºà¡§»æ
¢£¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ
¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É5Ëç¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È
660±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë¥í¥´¡§W64¡ßH27mm¡¢¥ê¥ê¥«Á´¿È¡§W57¡ßH82mm¡¢¥ê¥ê¥«¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡§W71¡ßH46mm
¢£ÁÇºà¡§»æ
¡ÖAKIBA LOST¡×¤Î¥í¥´¤È¡¢ºîÃæÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¥¸¥«¥ë¾®³ØÀ¸¥ê¥ê¥«¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É
2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë210¡ß250mm
¢£ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¿¥é¥Ð¡¼
¢£¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ¡¿²Ã¹©¡§ÆüËÜ
¥Þ¥¸¥«¥ë¾®³ØÀ¸¥ê¥ê¥«¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥È·¿¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸
660±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë57¡ß52mm
¢£ÁÇºà¡§¥Ö¥ê¥¡¢¥Ô¥óÉÕ¤
¢£¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ¡¿²Ã¹©¡§ÆüËÜ
¥Þ¥¸¥«¥ë¾®³ØÀ¸¥ê¥ê¥«¤Î¥Ï¡¼¥È·¿¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡£
¥¥é¥¥é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
990±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËH60mm¡ßW60mm
¢£ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢£¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ¡¿²Ã¹©¡§ÆüËÜ
¥Þ¥¸¥«¥ë¾®³ØÀ¸¥ê¥ê¥«¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥«¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÁ´¹âH180mm
¢£ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢£¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ¡¿²Ã¹©¡§ÆüËÜ
¥Þ¥¸¥«¥ë¾®³ØÀ¸¥ê¥ê¥«¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢¡¼¥È
2,530±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËW128mm¡ßH182mm
¢£ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢£¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ¡¿²Ã¹©¡§ÆüËÜ
¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×
1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÁ´Ä¹450mm
¢£ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢£¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ¡¿²Ã¹©¡§ÆüËÜ
¿·¾ë¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¡Ö¥·¥í¥µ¥ï¥²¡¼¥à¥º¡×¤Î¥í¥´¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¶ÒÃå
1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë145mm¡ß175mm
¢£ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢£¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ¡¿²Ã¹©¡§ÆüËÜ
¡ØAKIBA LOST¡Ù¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¶ÒÃå¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¸ÇÄê¥Ï¥ó¥¬¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×
1,750±ß(ÀÇ¹þ)
¢£Âæ»æ¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë130¡ß55mm
¢£ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È¡§¥ì¡¼¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡ÜUV°õºþ
¢£¸¶»º¹ñ¡§ÆüËÜ¡¿²Ã¹©¡§ÆüËÜ
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÎ¢ÌÌ¤ËÎ¾ÌÌ¥Æ¡¼¥×¤Î¥Ï¥ó¥¬¡¼¥ê¥ó¥°¤òÅ½¤ê¤Ä¤±¡¢¥«¥Ë´ÉÉÕÂ°¤Î¡ÖAKIBA LOST¡×¥í¥´·¿È´¤¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
