½õ¤±¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬µï¤ë¤«¤®¤ê¥É¥³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡ª¡¡Á´¹ñ¤Î¾ÃËÉ¤¬ÇÛÈ÷¤¹¤ë¡ÖÁöÇËÀÌ¿¡×¤ÎÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤¬Íê¤â¤·¤¹¤®¤ë!!
¢£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÇÀ¶È´ØÏ¢¤Ç»ÍÎØ¥Ð¥®¡¼¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£Á´¹ñ¤Î¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤Ç¤âÁöÇËÀ¤¬¹â¤¤´ÑÅÀ¤«¤é¥Ð¥®¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë
¢£¼«Á³ºÒ³²¤ÎÂ¿¤¤ÆüËÜ¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÁ´¹ñ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë
ºÒ³²¤Ë¤ÏÁöÇËÀ¤Î¹â¤¤¥Ð¥®¡¼¤¬Á´¹ñ¤ÇÂÔµ¡Ãæ
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î³ÈÂç¤äÇÀ¶ÈÍÑÅÓ¤Ê¤É¤Ç¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ATV¡ÊÁ´ÃÏ·ÁÂÐ±þ¼ÖÎ¾¡Ë¡¢¤È¤¯¤Ë»ÍÎØ¥Ð¥®¡¼¤Î»Ô¾ì¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê»Ô¾ì¤ÏËÌÊÆ¤Ç¡¢º£ÅÙ¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸øÆ»¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¥Ð¥®¡¼¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¾ÃËÉ¶É¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥®¡¼¤ä¡¢·Ù»ëÄ£¡¦·Ù»¡ËÜÉô¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ð¥®¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÃÏ·ÁÊÑÆ°¤äÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ë¿»¿å¤Ê¤É¤Ç¹Ô¼ê¤òÁË¤Þ¤ì¡¢µß½õ³èÆ°¤ËÆñµ·¤·¤¿¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2014Ç¯º¢¤«¤é¿åÎ¦Î¾ÍÑ¥Ð¥®¡¼¤ÎÇÛÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÑÈ¯¤¹¤ë¼«Á³ºÒ³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¾ÃËÉÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¯¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¡ÖÂ¨±þÂÐ½èÉôÂâ¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢2020Ç¯4·î¤«¤é±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¡£¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ·Á¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤µ¡Æ°ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ºÒ³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ËÈïºÒÃÏ¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¥Ð¥®¡¼¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤º»ÍÎØ¥Ð¥®¡¼¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¥Ý¥é¥ê¥¹¼Ò¤Î¡Ö¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡£ÄÌ¾ï¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¿ÊÆþ¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì½ê¤Ø¿¿¤ÃÀè¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÉôÂâ¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¼ý½¸ÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£999cc¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Õ¤¿¤ê¾è¤ê¡£·¹¼Ð30ÅÙ¤Ç¤âÅÐºä²ÄÇ½¤Ç¡¢40cmÄøÅÙ¤Î¿»¿åÃÏ¤ä´¤ãª¤¬»¶Íð¤·¤¿Æ»Ï©¡¢¤Ì¤«¤ë¤ßÅù¤Î°Ï©¤âÁö¹Ô¤Ç¤¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò¥¯¥í¡¼¥é¡¼¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¿¥¤¥ä¤Ç¤ÏÁö¹Ô¤¬Æñ¤·¤¤°Ï©¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥«¥ï¥µ¥¤Î¥·¥ã¥·¡¼¡ÖMULE PRO¡×¤Ë¥â¥ê¥¿¤¬çßÁõ¤·¤¿¡ÖRed Ladybug¡Ê¥ì¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥Ð¥°¡Ë¡×¤â³èÌöÃæ¡£ÁöÇËÀ¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°ìÄê¤ÎÍ¢Á÷ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë·Ú¾ÃËÉ¼Ö¤ÎÍøÅÀ¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Î¸½¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¼Ä®¤Ê¤É¤ÎÆþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÏ©ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌ·úÊª²ÐºÒ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï812cc¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç3¿Í¾è¤ê¡£·¹¼Ð30ÅÙ¤ÎÅÐºäÀÇ½¤ä¿å¿¼40cm¤Þ¤ÇÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥¿¥Õ¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸£°ú¼ÁÎÌ907kg¤ò³è¤«¤·¤ÆµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Î¸£°ú¤Ê¤É¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³ºÒ³²¤ÎÂ¿¤¤ÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢4ÎØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯8ÎØ¤È¤Ê¤ë¿åÎ¦Î¾ÍÑ¥Ð¥®¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÀ½¥¢¡¼¥´¡ÊArgo¡Ë¼Ò¤Î¡ÖAURORA 8¡ß8¡×¡£¶õÎä¥¨¥ó¥¸¥ó896cc¤Ç33ÇÏÎÏ¤Î850¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢¶õÎä¥¨¥ó¥¸¥ó993cc¤Ç40ÇÏÎÏ¤Î950¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÎ¦¾å¤Ç6¿Í¡¢¿å¾å¤Ç4¿Í¾è¤ì¤ë¡ÖSX¡×¤È¡¢¿åÎ¦¤É¤Á¤é¤â4¿Í¾è¤ê¤È¤Ê¤ë¡ÖSX-R¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â®ÅÙ¤ÏÎ¦¾å¤Ç40km/hÄøÅÙ¡¢¿å¾å¤Ç¤Ï5km/hÄøÅÙ¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇÂç·¹¼Ð44ÅÙ¤ËÂÑ¤¨¡¢30cm¤ÎÃÊº¹¤ä80cm¤Î¹Â¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤ºÁöÇË¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥Õ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¯¥í¡¼¥é¡¼¤ÎÂç·¿¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥ê¥¿¤Î¡ÖRed Salamander¡Ê¥ì¥Ã¥É¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¡Ë¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤Í¡£¹ÓÃÏ¤â¿åÃæ¤â¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡¢Ìµ¸Âµ°Æ»ºÒ³²ÂÐ±þ¼Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢7200cc¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇºÇÂç300ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¡£Á°¸åÊÌ·ÏÅý¤ÎÌý°µ¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¥¯¥í¡¼¥é¡¼¤òÈ÷¤¨¡¢Á°¸å¥¥ã¥Ó¥ó¤Î²¡¤·°ú¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Â¤ä±ú¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¹â¤¤ÁöÇËÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£2m¤Î¹Â¤ò±Û¤¨¡¢¿âÄ¾ÊÉ¾è¤ê±Û¤¨Ç½ÎÏ¤Ï0.6m¤È¤¤¤¦¤«¤é¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçºåÉÜ½»Ç·¹¾»Ô¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¯¥í¡¼¥é¡¼¤òÁõÃå¤·¤¿Âç·¿¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼Ö¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ò¥Ã¥Ý¡×¤òÇÛÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ÎÂ¿¤¤ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥®¡¼¤ä¿åÎ¦Î¾ÍÑ¼Ö¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ì¥Ã¥É¥µ¥é¥Þ¥ó¥À¡¼¤ä¥ì¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥Ð¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÃËÉ¤Î¥Ð¥®¡¼¤âÂç·¿ÆÃ¼ì¼«Æ°¼Ö¤Î¶èÊ¬¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂç·¿ÆÃ¼ìÌÈµö¤¬É¬Í×¡£»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´í¸±¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÇÛÂ°Àè¤ÎÂâ°÷¤ÏÆü¡¹¡¢·±Îý¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¶¤È¤¤¤¦Æü¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¼ÖÎ¾¤È¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ö¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ä¥¢¡¼¥´¤Î¿åÎ¦Î¾ÍÑ¥Ð¥®¡¼¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤ä¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç»î¾è¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£