ÉñÂæ¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º JAPARI LIVE!¡Á¤±¤â¤Î¤¿¤Á¤Î¤·¤ó¤Í¤ó¤«¤¤¡Á¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤¬15Æü¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥Í¥×¥í¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¸µJuice=Juice¤Î°ð¾ì°¦¹á¤µ¤ó¡¢WHITE SCORPION¤ÎAOI¤µ¤ó¡¢¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀ¼Í¥¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÈøºêÍ³¹á¤µ¤ó¤¬¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÉñÂæ¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º ¡Û¡¡9Ç¯´Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¡²áµîºÇÂç¿Í¿ô¤Îà¥Õ¥ì¥ó¥ºá¤¬¡¡¡Ö¥É¥Ã¥¿¥ó¥Ð¥Ã¥¿¥óÂçÁû¤®¡×
º£²ó¤Î¡ÖÉñÂæ¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º JAPARI LIVE!¡Á¤±¤â¤Î¤¿¤Á¤Î¤·¤ó¤Í¤ó¤«¤¤¡Á¡×¤Ï¡¢2017Ç¯¡ÖÉñÂæ¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤«¤é¡¢2024Ç¯¡ÖJAPARI STAGE!¡Á¤¤ß¤Î¤¢¤·¤ª¤È¤¬¤Þ¤¿¤¤³¤¨¤¿¡Á¡×¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾¶Ê¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥é¥¤¥Ö·Á¼°¡£
½éÆü¤òÁ°¤Ë¥µ¡¼¥Ð¥ëÌò¤ÎÈøºê¤µ¤ó¤Ï‟ÉñÂæ¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥ººÇÂç¿Í¿ô¤Ç¥É¥Ã¥¿¥ó¥Ð¥Ã¥¿¥óÂçÁû¤®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£9Ç¯´Ö¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¾Ð´é¡£
º£²ó¤«¤é½é»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥¿¥¥Ä¥ÍÌò¤Î°ð¾ì¤µ¤ó¤Ï‟»ä¤Ï¥®¥ó¥®¥Ä¥Í¤ÎËåÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼ÂÇ¯Îð¤Ï¤«¤Ê¤êÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»ÐËåÁü¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤«¿§¡¹ÁêÃÌ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼«Á³¤ÈËå¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤½Ã¥é¥¤¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Î³èÆ°¤Ë¤â¿§¡¹¤È¤³¤¦·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ú¤Â³¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È°§»¢¡£Â³¤±¤Æ‟Æ°Êª¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¹ç½½Ê¬¤Ç¤ª·Î¸Å¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯½é»²²Ã¤Î¥®¥ó¥®¥Ä¥ÍÌò¤ÎAOI¤µ¤ó¤Ï‟º£²ó½é¤á¤ÆÉñÂæ¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤È¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¹¤«¤¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Àé½©³Ú¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¤Þ¤¿¡¢½é»²²Ã¤Î°ð¾ì¤µ¤ó¤ÈAOI¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉñÂæ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤â»²²Ã¡£°ð¾ì¤µ¤ó¤Ï‟¤É¤Î¶Ê¤âËÜÅö¤Ë¡Ö¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤ª²È¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤Ê¤¤¶Ê¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡É¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢AOI¤µ¤ó¤Ï‟»²²Ã¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤òËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë´°àú¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡É¤ÈÉÔ°Â¤ò°î¤·¤Ä¤Ä‟¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¶Ê¤âÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤é³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
