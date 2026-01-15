Ìý°æ±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¡¡Í½Äê¤è¤êÁá¤¯ISS¤«¤é
ÆüËÜ¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î15ÆüÍ¼Êý¡¢ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤é4¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ò¾è¤»¤¿±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ï¡¢¾å¶õ¤Ç¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤ò³«¤¤¤Æ¸ºÂ®¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ»þ´Ö15Æü¸á¸å5»þ40Ê¬²á¤®¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î²¹ç¤ËÃå¿å¤·¡¢ÃÏµå¤Ø¤Îµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å6»þÈ¾º¢¡¢Ìý°æ¤µ¤ó¤é4¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬ÃÏ¾å¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ£¤ËÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Á¥Æâ¤«¤é¼¡¡¹¤È»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìý°æ¤µ¤ó¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤ÏÅö½é¡¢2·îº¢¤Þ¤ÇISS¤ËÂÚºß¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î1¿Í¤Ë·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤áµ¢´Ô¤¬Áá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£