Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¡ÖÌ±À¸ÍÑÅÓ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡×²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡¡ÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤òÀµÅö²½
Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤··³»öÅ¾ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÉÊÌÜ¤ÎÍ¢½Ð¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ï¡ÖÌ±À¸ÍÑÅÓ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÆüËÜ¸þ¤±¤ÎÌ±À¸ÍÑÅÓ¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÊÌÜ¤ÎÍ¢½Ð¿³ºº¤¬°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Î²¿ÒéÁ°ÊóÆ»´±¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤ÆÍ¢½Ðµ¬À©¤Ë¤è¤ëÌ±À¸ÉÊ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò²þ¤á¤ÆÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¡¡²¿ÒéÁ° ÊóÆ»´±
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»º¶È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î°ÂÁ´¤È°ÂÄê¤Î°Ý»ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ì±À¸ÍÑÅÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤òÈãÈ½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï²þ¤á¤ÆÆüËÜÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¸í¤ê¤òÀµ¤·¡¢¸í¤Ã¤¿Æ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¶¯¤¯Â¥¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Í¢½Ðµ¬À©¤Î¶¯²½¤òÀµÅö²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£