Ìý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¡¢ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¡ÄÈô¹Ô»Î¤Î£±¿Í¤¬·ò¹¯¾å¤Î·üÇ°¤ÇÁ°ÅÝ¤·
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÃæº¬·½°ì¡Û±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ê£Á£Ø£Á¡Ë¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¡Ê£µ£µ¡Ë¤éÆüÊÆÏª¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î£´¿Í¤ò¾è¤»¤¿ÊÆ¥¹¥Ú¡¼¥¹£Ø¤Î±§ÃèÁ¥¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¤Ï¡¢£±£µÆü¸áÁ°£³»þ£´£°Ê¬º¢¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¸á¸å£µ»þ£´£°Ê¬º¢¡Ë¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£²¤ËÃå¿å¤·¤¿¡£
¡¡Ìý°æ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯£¸·î£²Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê£É£Ó£Ó¡Ë¤Ç¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤ò½ª¤¨¡¢ÃÏµå¤ØÌµ»ö¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£
¡¡Ìý°æ¤µ¤ó¤Î£É£Ó£ÓÂÚºß¤Ï£²£°£±£µÇ¯°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¤Ç¡¢ºòÇ¯£¸·î¤Þ¤ÇÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÀ¾ÂîºÈ¤µ¤ó¡Ê£µ£°¡Ë¤È¸òÂå¤·¡¢À¸³èÍÑÉÊ¤ä¼Â¸³´ï¶ñ¤ò£É£Ó£Ó¤Ë±¿¤ÖÆüËÜ¤Î¿··¿Ìµ¿ÍÊäµëÁ¥¡Ö£È£Ô£Ö¡½£Ø¡×¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤òÁàºî¤·¤ÆÊá¤Þ¤¨¤ëÇ¤Ì³¤ä¡¢£É£Ó£Ó¤Î¶õµ¤¤«¤éÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò½üµî¤¹¤ëÁõÃÖ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ëºî¶È¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡Åö½é¤ÏÍè·î°Ê¹ß¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ê£Î£Á£Ó£Á¡Ë¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢Èô¹Ô»Î¤Î£±¿Í¤¬·ò¹¯¾å¤Î·üÇ°¤òÁÊ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢µ¢´Ô¤¬Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¡¢ÂÚºß´ü´Ö¤ÏÌó£µ¤«·î¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡££Ê£Á£Ø£Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìý°æ¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
