°ËÌîÈø·Å¡õ¾¾ËÜÊæ¹áW¼ç±é¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ä¸°¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅö¡×¡¡ABC¤ÎPRÉô°÷¤¬ÈÖÁÈP¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡¡¡ÚABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥·¥ç¥¹¥¯¡¼¥×¡×¼êºî¤ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡£¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢PRÉô°÷¤ÎOÌî¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Æü¤¬Â³¤¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÄÌ¤¤¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÆÍÇ¡¤³¤Î¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤ë»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤´¤Ï¤ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÅß¥É¥é¥Þ¤¬¤³¤Á¤é¡ª
1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î°ËÌîÈø·Å¤µ¤ó¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¤µ¤óW¼ç±é¤Ç¤ª¤¯¤ë¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¡£
¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¤¢¤é¤¹¤¸¡¼
¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡£¤½¤ó¤ÊºÚÈÁ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇAI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀ²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡È¤ªÊÛÅö¤ò30²ó¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¤ªÃëµÙ¤ß50Ê¬´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ëÆó¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÆÍÇ¡±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤Ë¡©¡ªÀ²Î®¤Î¥º¥ì¤¿¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤âÈà¤ÎÍ¥¤·¤µ¿¿¤Ã¤¹¤°¤µ¤ËºÚÈÁ¤Ï¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡È¥º¥ì¤¤å¤ó¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡½¡½¡½¡½¡½¡½
¤ªÊÛÅö¤ò30²óºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë·ÀÌó!?ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢»ä¤â·ë¤Ó¤¿¤¤¡ª¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤â¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤Ê¤¼¤ªÊÛÅö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤ªÊÛÅö¤ÏÃ±¤Ë¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤âÁê¼ê¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿°¦¾ðÉ½¸½¡£¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤·¡¢Ä´Íý¤¹¤ë»þ´Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡Ö´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö²¿¤¬¹¥¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤¬°¦¾ð¤È¤·¤Æ½Å¤Ê¤ë¡£Ä¾ÀÜ²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤µ¤¨¤â¿´¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÀè¤Ë¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡£³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª½éÂÐÌÌ¤ÎºÚÈÁ¤ÈÀ²Î®¤¬°¦¾ðÉ½¸½¤Î¾Ú¤È¤â¸À¤¨¤ë¤ªÊÛÅö¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÂ³¤±¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¥É¥é¥Þ¡Ö50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡×¤Ï1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£°õ¾ÝÅª¤ÊÆó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤äÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¿ô¡¹¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Îø¤Î¹ÔÊý¤ò¤¼¤Ò½é²ó¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£TVer¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª