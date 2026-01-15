»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÃË¤ò¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡Ö¤·¤Ä¤³¤¯ÅÅÏÃ¡×60Âå½÷À¤Î¼«Âð²¡¤·¤«¤±¼Ö¤ËÇíÎ¥ºÞ¤«¤±¤¿¤«¡¡°ñ¾ë¡¦ºäÅì»Ô
°ñ¾ë¸©ºäÅì»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÃË¤¬60Âå¤Î½÷À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºäÅì»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÀÐ»³¼ÂÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯9·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ60Âå¤Î½÷À¤¬½»¤à²È¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¤ê¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç½÷À¤¬½êÍ¤¹¤ë¼Ö¤ËÇíÎ¥ºÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯9·î¤ËÈï³²¼Ô¤Î½÷À¤Ï¡Ö¤·¤Ä¤³¤¯ÅÅÏÃ¤¬¤¤¿¤ê²È¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯10·î¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ÇÀÐ»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Ë¤è¤ë¶Ø»ßÌ¿Îá½ñ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÐ»³ÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À¤ÏÃÎ¿Í´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£