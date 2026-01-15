ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Î¡È°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡É¡Ä¡ÖºÇ½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÏÊõÊª¡×¡¢Â¿¼ñÌ£¤Ê°ìÌÌ¤â
¡¡¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤Â³¤±¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï1·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡ØÌÚÂ¼ÂóºÈ Flow¡Ù¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸µÆüÊüÁ÷¤Î¹±ÎãÆÃÈÖ¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥í¥±¤Ç¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÇ½ÅÐ¤Ø¸þ¤«¤¦Èô¹Ôµ¡¤ËÅë¾è¤·¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Îµ¡Æâ¤Ç¡¢Í×¿Í¤Î·Ù¸î¤Ë¤¢¤¿¤ëSP¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿°ìÃÄ¤Èµï¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¤¿¤Á¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö½é¤ÏÆ±¶¿¡¦ÆàÎÉ½Ð¿È¤Î¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹â»Ô»á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬´é¤ò¸«¤»¤¿½Ö´Ö¡¢°ì½ÖÂ©¤ò¤Î¤ß¡¢¡Ø¡È¥¥à¥¿¥¯¤ä¡ª¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡£¡ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÀÊ¤ËÃå¤«¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¹ß¤ê¤ëºÝ¡¢¹â»Ô»á¤ÏºÆ¤ÓÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÂ¤ò»ß¤á¡¢¡ØºÇ½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡¢ÊõÊª¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Èà¼«¿È¤â¡Ø¥Þ¥¸¤«¡ª¡©¡Ù¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¼óÁê¤Î¶Ã¤¤Î°ìÌÌ¤Ë
¡Ô¹â»Ô¼óÁê¤¬¥¥à¥¿¥¯¤Î¼Ì¿¿½¸ÊõÊª¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î²Ä°¦¤¹¤® ¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó³ÎÄê¤¸¤ã¤ó¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÁÇ´é¤ÈÂ¿¼ñÌ£¤Ö¤ê¤Ïº£¤Þ¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¿À¸ÍÂç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï·Ú²»³ÚÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï±Ñ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ø¥Ð¡¼¥ó¡Ù¡£
¡¡¤Þ¤¿Âç¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ØÍ¥¾¡¤·¤¿¤éÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¤ò²Î¤¦¡Ù¤È¸ø¸À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ëºå¿À¤ÎË¡Èï»Ñ¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï1980Ç¯Âå¤Î¼ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂç·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¡ÖKawasaki Z400GP¡×¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹â»Ô»á¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡¢¾¾²¼À¯·Ð½Î¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÎÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ÇÌÌÀÜ¤Ë¸½¤ì¤¿¹â»Ô»á¤Î»Ñ¤¬¶¯¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌÚÂ¼¤È¤ÎÁø¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï²«¿§¤¤ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¸ø¿Í¤È¤·¤ÆÂçÁû¤®¤»¤º¡¢ºÇ¸å¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡È¼Ì¿¿½¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢µ÷Î¥´¶¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ÁíºÛÁª¤Ç¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ò5²óÏ¢¸Æ¤·¡¢¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ºòÇ¯¤Î¡Ø¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡ÙÇ¯´ÖÂç¾Þ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ±Ñ¼óÁê¤òÍýÁÛÁü¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥·¥ó¡¦Å´¤Î½÷¡×¤ËË¬¤ì¤¿´ãÊ¡¤Î½Ö´Ö¡£¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¥¥à¥¿¥¯¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¼¡¼¡£