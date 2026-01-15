ºòµ¨Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¡º£µ¨¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¾Éð¡¦À¾Àî°¦Ìé
¡¡À¾Éð¡¦À¾Àî°¦Ìé¤Ïº£µ¨¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡À¾Àî¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢1ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÄêÃå¡£¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î124»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.264¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢38ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÁè¤¦Î©¾ì¤«¤éº£Ç¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ïºòµ¨¤Î¤ß¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢·×»»¤ÎÎ©¤ÄÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯³«Ëë¤«¤éºòµ¨¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÆ¯¤¤ò¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡À¾Éð¤Ïº£¥ª¥ÕFA¤Ç·¬¸¶¾»Ö¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤È¤·¤ÆÎÓ°Â²Ä¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥Áè¤Ïºòµ¨¤è¤ê¤â·ã²½¡£ºòµ¨³èÌöÀ¾Àî¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³°Ìî¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡¢Âå¤ï¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¤¡£