¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¤Î¥é¥¤¥È¥°¥ìー¡Û¤¬¥»¥ó¥¹È´·²¡ª 40¡¦50Âå¤Î¥µ¥Þ¸«¤¨♡¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥°¥ìー¡£°Å¤¤¥Èー¥ó¤Ï½Å¤¿¸«¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤Ê¤é¥³ー¥Ç¤ËÄø¤è¤¤È´¤±´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÇã¤¨¤ëÂç¿Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚGLACIER lusso¡Ê¥°¥é¥·¥¢¥ë¥Ã¥½¡Ë¡Û¤Î¥³ー¥È¤È¥¹¥«ー¥È¡£¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤Èµ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÅß¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ËÃå¤é¤ì¤ë¥Õ¥§¥¶ーÄ´ÁÇºà¤Î¥³ー¥È
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡Ö¥Îー¥«¥éー¥Ë¥Ã¥È¥³ー¥È¡×\4,980¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥§¥¶ーÄ´ÁÇºà¤¬¾åÉÊ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥³ー¥È¡£¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤Î½Å¤¿¸«¤¨¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Îー¥«¥éー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ßÉÕ¤¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ä¥Þ¥Õ¥éー¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÄ¹¤¹¤®¤Ê¤¤ÌÓÂ¤ÇÃåËÄ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤º¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£
°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥³ー¥Ç¤Ë²Ú¤ä¤®¤òÍ¿¤¨¤ë¥Õ¥§¥¶ーÄ´¥¹¥«ー¥È
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡Ö¥Õ¥§¥¶ー¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¡×\2,980¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥é¥áÆþ¤ê¤Î¥Õ¥§¥¶ーÄ´ÁÇºà¤È¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤¬¡¢¥³ー¥Ç¤Ë²Ú¤ä¤®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥«ー¥È¡£¥¹¥ê¥à¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤â¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃå¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
writer¡§Emika.M