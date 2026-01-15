¡ÖÀ¨¤¤¡ª¿¦¿Íµ»¡ª¡×¡¡ÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç±Ç¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¡ÈÅÁÅý·Ý¡É¤Ë½¸¤Þ¤ë»ëÀþ¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¡×
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÏÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÏ¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¿¦¿Í¤Ë¤è¤ëº£¾ì½êÁ°¤Î¡ÈÅÁÅý·Ý¡É¤ò¾Ò²ð¡£Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÛ¡¹¤Èºî¶È¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½é¾ì½ê³«ËëÁ°¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¸Æ½Ð¤¿¤Á¤¬Áí½Ð¤Ç¹Ô¤¦¡ÖÅÚÉ¶ÃÛ¡×¡£¿ÍÎÏ¤Î¤ß¤Ç¡¢±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿ÅÚ¤òÀìÍÑ¤ÎÆ»¶ñ¤ÇÃ¡¤¸Ç¤á¤ë¡£ÎÏ¶¯¤¤ºî¶È¤òÃúÇ«¤«¤ÄÃ°Ç°¤Ëºî¶È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡¡ÅÚÉ¶¤ÏËè¾ì½êºî¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¡¢¿ôÆü¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¼ÂºÝ¤Îºî¶È¸½¾ì¤ò±ÇÁü¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¡£º£¾ì½êÁ°¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÁêËÐ¤ÎÅÚÉ¶¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ÏÅ£ÉÕ¤±¤Ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºî¶ÈÉ÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ªÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¿¦¿Íµ»¡ª¡×¡Öµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËè¾ì½êËè¾ì½êËÜÅö¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¡×¤Ê¤É³åºÓ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë