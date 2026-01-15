¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤«¤é¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡¢¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥«¥«¥ª´¶¤È¥µ¥¯¥Ã¥µ¥¯¤È¤·¤¿¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤Î¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤Î¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä2¼ï¤È¡¢ »ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥ómade with KITKAT®
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥×¥ê¥ó¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×1Ëç¤òìÔÂô¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥«¥«¥ª´¶¤È¡¢¥µ¥¯¥Ã¥µ¥¯¤È¤·¤¿¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤Î¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¢ö
¤¤Ã¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥ó¥Ñ¥Õ¥§ £íade with KITKAT®
¥Á¥ç¥³¥×¥ê¥ó¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¹ç³Ê¤Îºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡¢ÍÕ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¢¥¤¥¹¡¢¤½¤·¤Æºù¤ò»Ù¤¨¤ë»Þ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ÌÀ¤ë¤¤¿§¹ç¤¤¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦ÁÇºà¤¬¡¢¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Ø¸þ¤«¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[»ý¤Áµ¢¤êÍÑ]¤¤Ã¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥ó £íade with KITKAT®
¡Ö¥¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¡Á3·î11Æü(¿å)¤Î´ü´Ö¡¢ ¤«¤Ã¤Ñ¼÷»ÊÁ´Å¹¤Ë¤ÆÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£