¡Ö¥Á¥ç¥³¤·¤«¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×ÊÐ¿©½÷»Ò¤¬ËÜµ¤¤ÇÄ©¤ó¤À¡ÈÌîºÚ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡É¤Ã¤Æ²¿¡ª¡©ÏÃÂê¤Î¡ÖHIPPO to MOCA¡×¡ÊÂçºå¡¦ºæÅì¡Ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë
¤º¤Ã¤È¥Á¥ç¥³¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤â·ò¹¯¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Âçºå¡¦ºæ¤Î½»Âð³¹¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤êÐÊ¤à¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÅ¹¡ÖHIPPO to MOCA¡Ê¥Ò¥Ã¥Ý¥È¥â¥«¡Ë¡×¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä25ºÐ¤Î¥ªー¥Êー¡¦Ê¿ÅÄÊþ²Â¤µ¤ó¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÈÃµµæ¿´¤Çºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÌîºÚ¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ê¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¡ª¡©º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¥Á¥ç¥³¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤¿25ºÐ¡£ÊÐ¿©½÷»Ò¤¬ºî¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê³×Ì¿¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê
¡ÖHIPPO to MOCA¡Ê¥Ò¥Ã¥Ý¥È¥â¥«¡Ë¡×¤Ï¡¢ºæÅì±Ø¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¡£½É±¡¤Î¸òº¹ÅÀ¶á¤¯¤Î½»Âð³¹¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤êÐÊ¤à¡¢¾®¤µ¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÈÊÆÊ´¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£ÀÖ¥ì¥ó¥¬¤¬¥ì¥È¥í²Ä°¦¤¤♡
¤ªÅ¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢25ºÐ¤Î¥ªー¥Êー¡¦Ê¿ÅÄÊþ²Â¤µ¤ó¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¼ã¤¤½÷À¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¤È¤Ë¤«¤¯¡È¥Á¥ç¥³¤ÎÏÃ¡É¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤º¤Ã¤È¡ª¡×
¤½¤ÎÊÐ°¦¤Ö¤ê¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡£³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¿È¶á¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¶á½ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÊÂ¤Ö¥¢¥Ý¥í¤ä¤¤Î¤³¤Î»³¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ÇÇã¤¤µù¤ëÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·ºî¤Î¥Á¥ç¥³²Û»Ò¤ò¾ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Í§Ã£¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥³¤Î¿Í¡×¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Á¥ç¥³¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â³«Àß¡£·ò¹¯¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ã¤¿ÊÆÊ´¥·¥Õ¥©¥ó ºæ»Ô¤Çºî¤é¤ì¤¿ºÇÃæÈé¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤â
¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¤Õ¤È¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¥Á¥ç¥³¿©¤Ù¤Æ¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿Åú¤¨¤¬¡Ä¡Ö¥Á¥ç¥³¤Ç±ÉÍÜ¤¬ÀÝ¤ì¤¿¤é¡¢Ä¹À¸¤¤Ç¤¤ë¡×¡£¤½¤ó¤ÊÀµÄ¾¤¹¤®¤ëÍßË¾¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤Þ¤Ç¼èÆÀ¡ÊÌîºÚ·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡ª¡Ë¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥µ¥×¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¨¡¨¡¤½¤ì¤¬¡ÖHIPPO to MOCA¡×ÃÂÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
ÌîºÚ¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ê¤¤¥Á¥ç¥³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¸¦µæ¤ÎÆü¡¹
¤½¤ó¤ÊÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢¡ÖÌîºÚ¤Î±ÉÍÜ¤Ï»Ä¤¹¡×¡ÖÌîºÚ¤ÎÌ£¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¿§¤Ï¥¥ì¥¤¤Ë»Ä¤¹¡×¡Ö¥Ñ¥¦¥ÀーNG¡¢À¸ÌîºÚ¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹â¤¹¤®¤ëÍýÁÛ¡£¤Û¤ÜÆÈ³Ø¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥×¥í¤Î¥·¥§¥Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÌîºÚ¤Î¿åÊ¬¤¬»Ä¤ë¤«¤éÆñ¤·¤¤¡×¤È°ì½³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¤Ë¡¢±ÉÍÜ¤È¿§Ì£¤À¤±¤ò»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Äü¤á¤º¤ËÆÈ³Ø¤Ç¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥Óー¥Ä¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤¬´°À®¡£º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜÁÇ¤ò»Ä¤¹¤¿¤áÄã²¹¤ÇÄ¹»þ´Ö¾ø¤·¤¿¸å¡¢Èé¤òÇí¤¤¤Æ¤«¤éÎ¢¹÷¤·¡£·Ô¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç»È¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ»ç¿§¡£¤Ç¤â¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥Á¥ç¥³¡×¡£ÅÚ¤Ã¤Ý¤µ¤âÀÄ½¤µ¤â¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎäÂ¢¸Ë¤«¤éËÜÅö¤ËÀ¸¤Î¥Óー¥Ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡Ä¡ª
ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡¢¡ÖÁÇºà¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊ£»¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡Ä»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¤ò°¦¤¹¤ëÊÐ¿©²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥·¥ç¥³¥é¤â¼Â¸½ºÑ¤ß¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡È¤¤å¤¦¤ê¡É¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£¥Á¥ç¥³¤Ç1ÆüÊ¬¤ÎÌîºÚ¤¬ÀÝ¤ì¤ëÌ¤Íè¤â¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÌîºÚ·ù¤¤¤ÎµßÀ¤¼ç¡ª¡©ÊÐ°¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¤ー¥ÄÂÎ¸³¤ò
¡ÖHIPPO to MOCA¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ø¤Î°¦¾ð¤È±ÉÍÜ¤Ø¤ÎÃµµæ¿´¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Ã¤È¤ê¤ÎÊÆÊ´¥·¥Õ¥©¥ó¤â¡¢¼Â¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÌîºÚÆþ¤ê¡£¥±ー¥ëÆþ¤ê¤Ç¤âÀÄ½¤µ¤Ï¥¼¥í¡£»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤äÌîºÚ·ù¤¤¤ÊÂç¿Í¤Ë¤â¤¤Ã¤È¶Á¤¯¤Ï¤º¡£HIPPO¡á·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î¥«¥Ð
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÈÌîºÚ¤Î´Ø·¸¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¾º²Ú¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£ÌîºÚ·ù¤¤¤ÎÊÐ¿©²È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Ä©¤á¤¿¡¢Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¤ÎÄ©Àï¡£¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀå¤Ç¡¢¤½¤Î¡È°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤µ¡É¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿·¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Î²ÄÇ½À¤¬¡¢¤³¤³ºæ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
About Shop
HIPPO to MOCA¡Ê¥Ò¥Ã¥Ý¥È¥â¥«¡Ë
ÂçºåÉÜºæ»Ôºæ¶è¹ÃÈåÄ®Åì3-2-19 ¥ß¥«¥ß¥Ó¥ë 1³¬ ËÌ
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～18:00
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü¡¢ÌÚÍËÆü
Instagram¡§@hippotomoca
¤¢¤«¤¶¤·¤ç¤¦¤³
¥¦¥Õ¡£ÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ØÀ¾ÊýÌÌ¤Î¥¹¥¤ー¥ÄÃ´Åö¡£1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå°é¤Á¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡£Æó»ù¤ÎÊì¡£¾Æ¤²Û»ÒÁ´ÈÌ¤¬¹¥¤¡£ÆÃ¤ËÊ´Åü¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£