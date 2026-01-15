Ž¢ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°Ž£¸øÉ½¡¢46ºÐ½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡¡ÎÅÍÜ½õ¤±¤ë¡È¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê°ïÉÊ¡É¸ø³«Ž¢¿É¤¤»þ¤Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ëŽ£
¡¡2025Ç¯12·îËö¤Ë¡ÖÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¡×¤ÎÈ¯¾É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°ÂÀ¾¤Ò¤í¤³(46)¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÎÅÍÜ¤Î½õ¤±¤È¤Ê¤ë¡È¥ª¥·¥ã¥ì¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£´é¤Ë±Ç¤¨¤ë¥´ー¥ë¥É¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¤¤¹¤°¤ì¤â¤Î
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤!º¸¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤¯¤ÆÍî¤Á¹þ¤à»þ¡¡³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¸～～～¤ó¤È¤·¤Æ!!¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿°ÂÀ¾¡£¡Ö¼ªÀò¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ó¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¼ªÀò¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶â¿§¤Î¼ªÀò¤ò¤·¤¿²£´é¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡ÖÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤Îº¸¼ª¤¬¿É¤¤»þ¤Ë¡¡¥¤¥äー¥Þ¥Õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤ä²»¤¬¿É¤¤»þ¤Ëº¸¼ª¤À¤±Æþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡¡ÅÅ¼Ö¤ä¿·´´Àþ¡¡¼Ö¤ä»õ°å¼Ô¤È¤«Î¾¼ªÆþ¤ì¤Æ¤âÁ´ÉôÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Öµã¤¤¤Æ¤â1Æü¡¡¾Ð¤Ã¤Æ¤â1Æü¡¡¤Ê¤é¾Ð´é¤Ç¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç²á¤´¤½¤¦¡¡～¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦～¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë·ë¤ó¤À¡£
¡¡1996Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¤Î°ÂÀ¾¤Ï¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ë¤è¤ëµÙ¶È¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯12·î¤Ë¡ÖÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£´µ¼Ô¤ÎÃæ¤Î5%¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¼£ÎÅ¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶á¶·¤òÌÀ¤ë¤¯Êó¹ð¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆü¡¹ÌµÍý¤Ê¤¯¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¾Ð´é¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö²£´éÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âåºÎï¡¡Âç¹¥¤¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥¹¥Æ¥¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æµï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë