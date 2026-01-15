¡ÚÅ·µ¤Í½Êó¡Û16Æü(¶â)¤ÏÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¾å¾º¤ÎÍ½ÁÛ¡¡½Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡¡²¬»³¡¦¹áÀî
¹â¾¾¹Á¡¡¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í
¡¡15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏÁ°Àþ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç½ù¡¹¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Ï¤È¤³¤í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ë¤ï¤«±«¤¬¹ß¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¢Âð¤¬ÃÙ¤¤Êý¤Ï±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Ä«¤«¤é²º¤ä¤«¤ËÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬»Ä¤ê¡¢Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç4¡î¡¢¹â¾¾¤Ç9¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£15Æü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¹â¾¾¤Ï8¡î°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüÃæ¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃÏÅÀ¤Ç15¡îÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ê¡¢3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£½Õ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀöÂõÆüÏÂ¤Ç¤¹¤¬¡¢15ÆüÌë¤«¤éÄ¹¤±¤ì¤Ð17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤´¤í¤Þ¤Ç²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÊª¤Ï¼¼Æâ´³¤·¤«¡¢¼è¤ê¹þ¤àºÝ¤Ë¤Ï¤¿¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£