º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¡È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¸½ºßÃÏ¡É¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï28ÅÀ...¥®¥ê¥®¥êÀÖÅÀ¡×
º´ÌîÍ¦ÅÍ
ÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÌÚÍËÆü21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ËÜºî¤Çº´Ìî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¤ÎºâÌ³¾Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ëÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¡Ö¥¶¥Ã¥³¥¯¡ÊÊ£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡Ë¡×¤Ë²Ã¤ï¤ë¥¨¥ê¡¼¥ÈÄ´ºº´±¡¦ºûÌî¹Ì°ì¤À¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬¡¢¡È·è¤·¤ÆÃ¦ÀÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡ÉÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤ÎÉÒÏÓ¹ñÀÇÄ´ºº´±¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¼Ò²ñÇÉ¡¦ÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¼ç±é¡¦¾¾Åè¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤ÎÊÉ¤ËÄ©¤à²á¹ó¤ÊÌòºî¤ê¡¢¼«¿È¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡¢¤½¤·¤Æ½êÂ°¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖM!LK¡×¤È¤·¤Æ¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¿´¶¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤Ë¥»¥ê¥Õ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¼ç±é¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¶¦±é¤·¤¿10Ç¯Á°¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éºî¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤Î¹â¹»À¸¤¬Âç¥¹¥¿¡¼¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÇÍ¾Íµ¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¾¾Åè¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¾¾Åè¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿´¤«¤é¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¾¾Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿À¤ÎÎÎ°è¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
³§¤µ¤ó¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¿Í³Ê¼Ô¤Ç²¹¤«¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£ÈÓÅçºîµ×»Ò¤ò±é¤¸¤ëÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¢¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¥È¥í¡¼¥Á¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊõÄÍ»þÂå¤Î¤ªÏÃ¤«¤éÈ¯À¼¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÊü¤Ä¥¹¥¿¡¼À¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢²È¤Ç´°àú¤Ë³Ð¤¨¤¿¤Ï¤º¤ÎÄ¹¥»¥ê¥Õ¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½º´Ìî¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëºûÌî¹Ì°ì¤Ï¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¡Ö¿ô»ú¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£Ìòºî¤ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Þ¤Ç¤â¥»¥ê¥Õ¤¬Â¿¤¤Ìò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ð¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï³ä¤ÈÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÏÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ï¡¼¥É¤òÄ´¤Ù¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤éÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´°àú¤ËÍý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¼õ¸³À¸¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¡×¤Ç³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤ÎÊ¸»ú¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤µ¤¨Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢Ï¢º¿Åª¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¼ì¤Ê³Ð¤¨Êý¤Ç¤·¤¿¡£¡½¡½¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤«¤é¤¹¤°¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìò¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡ØESCAPE¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢M!LK¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò·Ð¤Æ¤«¤é¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£È±¿§¤Ê¤É¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡ØESCAPE¡Ù¤ÎÌò¡½¡½¥ê¥ó¥À¡ÊÎÓÅÄÂç²ð¡Ë¤Ã¤Ý¤¯¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î¸ìÈø¤¬¾¯¤·¥ä¥ó¥¡¼É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºûÌî¹Ì°ì¤ÎÆóÌÌÀ¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¡½¡½Ìòºî¤ê¤Î¾å¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºûÌî¤Ï³§¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¯¡Öñ¨¡¹¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¾Åè¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀµ»Ò¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥È¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¿¤«¤òÊú¤¨¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ô³Ø¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤âÍý·Ï¤ÇÀÎ¤«¤é¿ô»ú¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÉáÃÊ¤ÎËÍ¤Î±éµ»¤Ï´¶¾ð¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï´¶¾ð¤ò±£¤·¤ÆÃ¸¡¹¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¥¸¥«¥ë¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥ó¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÍÛ¥¥ã¡ÊÌÀ¤ë¤¤À³Ê¡Ë¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤Ï¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢Î¢¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃý¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö±¢¡×¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºûÌî¤âÉ½¸þ¤¤ÏÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤ò³«¤¤¤¿¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÊÌ¤Î´é¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆóÌÌÀ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡½¡½º£Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤Ë¤¿¤¤¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡¢¡ØESCAPE¡Ù¤È³èÌö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤â´Þ¤áÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÃæ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò¼«¸ÊºÎÅÀ¤¹¤ë¤È¡©
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ò100ÅÀ¤È¤¹¤ë¤Ê¤éº£¤Ï28ÅÀ¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥®¥ê¥®¥êÀÖÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
M!LK¤Ï10Ç¯¤«¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö0¡×¤«¤é¡Ö1¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½²áµî¤Ëº´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¡ÖM!LK¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤¿»þ¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÈÇò½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢°ì¤Ä¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
º£¤Ï¤à¤·¤í¾¯¤·ÉÝ¤¤»þ´ü¤Ç¡¢¸ª¤Î²Ù¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï0¤«100¤«¤ÎÎ¾¶ËÃ¼¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¸ª¤Î²Ù¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤³¤½¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢10Ç¯¤«¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö0¤«¤é1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤¤¤Ä¤«100¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¹ÈÇò¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï2024Ç¯¤ËÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¹ÈÇò¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È½Ð±é¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ì¤Íè¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤È¤«¤±¤Æ¡Ö¡»¡»¤ÎÃË¡×¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤´¼«¿È¤ò¤É¤¦É½¸½¤·¤Þ¤¹¤«¡£
ËÍ¤Ï¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¤ÎÃË¡×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤Ê¤¤¥¼¥í¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¡ÖÀÇ¡×¤ÎÏÃ¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥«¥Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Ëè½µ¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë¥É¥é¥Þ¾ðÊóÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÌÚÍË21:00¡Á21:54ÊüÁ÷¢¨½é²ó¤Ï³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê21:00¡Á22:00ÊüÁ÷¡Ë½Ð±é¡§¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢ÀéÍÕÍºÂç / ¹â¶¶¹î¼Â / ¾¡Â¼À¯¿®¡¢¸Í¼¡½Å¹¬¡¢ÂçÃÏ¿¿±û¡¢»ûÈøæâµÓËÜ¡§¡Ø£ç ¡¥ £Ï ¡¥ £Á ¡¥ £Ô¡Ù ±é½Ð¡§ÅÄÂ¼Ä¾¸Ê¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢ÆêÌÚÌîÎé¡¢ÄÍËÜÏ¢Ê¿¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÉþÉôÀëÇ·¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÉÍÅÄÁÔ±Í¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢ÌÚÁ¾µ®Èþ»Ò¡ÊMMJ¡Ë¡¢¾®Ï©ÈþÃÒ»Ò¡ÊMMJ¡Ë²»³Ú¡§Â¼¾¾¿ò·ÑÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§MMJÀ©ºîÃøºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü