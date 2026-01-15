Ë¾ºÎ¶¡¢Âç¤ÎÎ¤¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬£´¾¡ÌÜ¡¡¶×ºù¤ÏÏ¢ÇÔ¡¡Ì¸Åç¤¬ÇÔ¤ì¡¢¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤ÏÊ¿Ëë¤Î²¤¾¡ÇÏ¡¢°¤±ê¤Î£²¿Í
¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£µÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£´¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦Î´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢£´¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦ÇìÇµÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦Âç±ÉæÆ¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£´¾¡ÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Ï¡¢¾®·ë¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤Ë¤Ï¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¡¢½é¹õÀ±¡£²¦Ë²¤Ï£²¾¡ÌÜ¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Ï¡¢¾®·ë¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤òÆÍ¤½Ð¤·¡¢£´¾¡ÌÜ¡£¼ã¸µ½Õ¤Ï£µÏ¢ÇÔ¡£
¡¡¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤Ï¡¢Ê¿Ëë¤Î²¤¾¡ÇÏ¡¢°¤±ê¤Î£²¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£