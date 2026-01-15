¥É¥é¥´¥ó¥º2·³ËÜµòÃÏ¤Ï¥Ê¥´¥äµå¾ì¤«¤é¤É¤³¤Ø¡©°ÜÅ¾Àè¤ËÅì³¤3¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Â³¡¹Ì¾¾è¤ê ¹Âô»ÔÄ¹Ž¢¤Ç¤¤ì¤ÐÌ¾¸Å²°¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¡ÄŽ£ ¡ÈÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ¡É¤·¤¿»ÔÄ¹¤Î¥¢¥Ôー¥ëÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î2·³ËÜµòÃÏ°ÜÅ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¶Ã×¤Ë°ÕÍß¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Â³¡¹¤È¡ª
Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ï¡¢1948Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î1·³ËÜµòÃÏ¤Ç¡¢1997Ç¯¤«¤é¤Ï2·³¤ÎËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2030Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î°ÜÅ¾¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤·¤¤2·³ËÜµòÃÏ¤ò¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤«¤é¸øÊç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µå¾ì¤äÁª¼êÎÀ¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤¹¤ë½½Ê¬¤Ê¹¤µ¡ÊÌó6Ëü㎡°Ê¾å¤¬ÌÜ°Â¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¤«¤é¼Ö¤Ç¸¶Â§1»þ´Ö°ÊÆâ¤«¤Ä¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê»Ù±çŽ¥¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥´¥äµå¾ì¤¬¤¢¤ëÌ¾¸Å²°¤Î¹Âô»ÔÄ¹¤Ï¡©
¸½ºß2·³ËÜµòÃÏ¤¬¤¢¤ë¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¹Âô°ìÏº»ÔÄ¹¤Ï¡Ä
¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô ¹Âô°ìÏº»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö2·³ËÜµòÃÏ¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÌ¾¸Å²°»Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ëÊ£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ
2·³ËÜµòÃÏ¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¡¢Ê£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó²æ¡¹¤Ï¡¢Í¶Ã×¤Ë°ÕÍßÅª¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤ËÆ±¤¸¼ÁÌä¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢°ìÀÆ¥¢¥ó¥±ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Åì³¤3¸©10¸Ä¤Î»Ô¡Ê°¦ÃÎ¸©¡§¸¤»³»ÔŽ¥°ðÂô»ÔŽ¥À¶¿Ü»ÔŽ¥ÄÅÅç»ÔŽ¥¸¤»³»ÔŽ¥½ÕÆü°æ»ÔŽ¥À¥¸Í»ÔŽ¥°Â¾ë»ÔŽ¥È¾ÅÄ»Ô¡¢´ôÉì¸©¡§±©Åç»Ô¡¢»°½Å¸©¡§·¬Ì¾»Ô¡Ë
³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡©
¡Ú5ÃÊ³¬²óÅú¡Û
Ž¢Î©¸õÊä¤¹¤ëŽ£Ž¢Á°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤ÃæŽ£Ž¢¸¡Æ¤ÃæŽ£Ž¢º£¸å¸¡Æ¤Í½ÄêŽ£Ž¢Î©¸õÊä¤·¤Ê¤¤Ž£¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎ©¸õÊä¤¹¤ë¡×¡§À¥¸Í»ÔŽ¥ÄÅÅç»Ô
¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤ÃæŽ£¡§°Â¾ë»ÔŽ¥°ðÂô»ÔŽ¥¸¤»³»ÔŽ¥½ÕÆü°æ»ÔŽ¥È¾ÅÄ»ÔŽ¥±©Åç»ÔŽ¥·¬Ì¾»Ô
¡Öº£¸å¸¡Æ¤Í½ÄêŽ£¡§À¶¿Ü»Ô
¡ØÎ©¸õÊä¤¹¤ë¡ÙÀ¥¸Í»ÔÄ¹ ÄÅÅç»ÔÄ¹¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡Ä
¡ÖÎ©¸õÊä¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿À¥¸Í»ÔÄ¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¥¸Í»Ô ÀîËÜ²íÇ·»ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥ºÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÂå¤«¤é¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¡×
£Ñ.À¥¸Í»Ô¤Îº£¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡©
¡Ö»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é´üÂÔ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Î©¸õÊä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×
£ÑŽ¥À¥¸Í»Ô¤Î¶¯¤ß¤äPR¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ö ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡£Ì¾Å´À¥¸ÍÀþ¤Ç1ËÜ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥Éー¥à¶á¤¯¤ÎÌðÅÄ±Ø¤Þ¤Ç¡Ë¡£¼Ö¤Ç¤âÌó40Ê¬¡×
¶¯¤ß¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¸õÊäÃÏ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ÔÆâ¤Ø¤ÏÌ¾Å´À¥¸ÍÀþ¤ä°¦ÃÎ´Ä¾õÅ´Æ»¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÍøÊØÀ¤Ë¤â¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.¾Æ¤Êª¤â¤¢¤Ã¤Æ¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤âÍè¤¿¤é¡©
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤Ç¤¤ë³¹¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢ÄÅÅç»Ô¡£
¡ÊÄÅÅç»Ô ÆüÈæ°ì¾¼»ÔÄ¹¡Ë
Q.ÄÅÅç»Ô¤Î°Õµ¤¹þ¤ßŽ¥¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡ª¿Æ»Ò3Âå¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×
Q.ÄÅÅç»Ô¤ÎPR¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ö3¤Ä¾ò·ï¤ò¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÄÅÅç»Ô¤¬¸õÊäÃÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¤«¤éÆîÀ¾¤ËÌó20km¤ÎÅìÌ¾ºå¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î³ª¹¾IC¤Ë¤Û¤É¶á¤¯JR±ÊÏÂ±Ø¤ÎËÌÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡È¼¯ÉúÅÆÃÏ¶è¡É¡£ 27¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¹Âç¤ÊÇÀÃÏ¤Ï¡¢¾ò·ï¤Î4ÇÜ°Ê¾å¡£
¡ÊÄÅÅç»Ô ÆüÈæ»ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÌ¾¸Å²°±Ø¤«¤éJR´ØÀ¾Àþ¤Ç15Ê¬¡£¼Ö¤Ç¤â¹âÂ®Æ»Ï©¤ò»È¤¨¤Ð30Ê¬°ÊÆâ¡×
Q.¸õÊäÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¼«¿®¤Ï¡©
¡Ö120%¡£¤³¤ì¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿Í¶Ã×³èÆ°¤Î¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¡×
³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡©°¦ÃÎŽ¥°Â¾ë»Ô °ðÂô»Ô ¸¤»³»Ô
¡Ú¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤Ãæ¡×¤Î³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡©¡Û
¡Ú°¦ÃÎŽ¥°Â¾ë»Ô¡Û
¶¯¤ß¡§¿·´´Àþ¡¦»°²Ï°Â¾ë±Ø¤òÍ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¶¯¤ß¡£
¡Ê»°À±»ÔÄ¹¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ö¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¸ú²Ì¤ÏÂç¡£Í¶Ã×¤Ë¸þ¤±Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×
¡Ú°¦ÃÎŽ¥°ðÂô»Ô¡Û
¶¯¤ß¡§¸õÊäÃÏÌ¤Äê¤Î¤¿¤á²óÅú¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ÃÆ£»ÔÄ¹¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¡ÖÌ´¤òÍ¿¤¨³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¸¡Æ¤ÂÎÀ©¤ò¸Ç¤á¡¢¸õÊäÃÏ¤òÁªÄê¡£¸øÊç¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¿Ê¤á¤ë¡×
¡Ú°¦ÃÎŽ¥¸¤»³»Ô¡Û
¶¯¤ß¡§ ´Ñ¸÷¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¿Þ¤ì¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥¹ÎÉ¹¥¡¢°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¤È¤ÎÏ¢·È¤â¡£
¡Ê¸¶»ÔÄ¹¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±³Ú¤·¤¤¸¤»³¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¿·¤·¤¤¸¤»³¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡×
³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡©°¦ÃÎŽ¥½ÕÆü°æ»Ô È¾ÅÄ»Ô
¡Ú°¦ÃÎŽ¥½ÕÆü°æ»Ô¡Û
¶¯¤ß¡§¥Éー¥à¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÌó30Ê¬¡£JRÃæ±ûÀþ¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¡¢¸©±ÄÌ¾¸Å²°¶õ¹Á¤â¶á¤¤¡£
¡ÊÀÐ¹õ»ÔÄ¹¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ö»ÔÌ±¡¦·ÐºÑ³¦¤«¤é¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¡£ÃÏ°è¤Î³èÎÏ¸þ¾å¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¡Ú°¦ÃÎŽ¥È¾ÅÄ»Ô¡Û
¶¯¤ß¡§ JRÉðËÀþ¡¢Ì¾Å´²ÏÏÂÀþ¡¢¥»¥ó¥È¥ì¥¢¤Ê¤É¥¢¥¯¥»¥¹ÎÉ¹¥¡£
¡Êµ×À¤»ÔÄ¹¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¡¦ÀÐÀî¹·ÌïÁª¼ê¤ÎÃÏ¸µ¤È¤¤¤¦±ï¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤Á¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡©´ôÉìŽ¥±©Åç»Ô »°½ÅŽ¥·¬Ì¾»Ô
¡Ú´ôÉìŽ¥±©Åç»Ô¡Û
¶¯¤ß¡§¿·´´ÀþŽ¥´ôÉì±©Åç±Ø¡¢Ì¾¿À¹âÂ®¤Ê¤É¥¢¥¯¥»¥¹ÎÉ¹¥¡£
¡Ê¾¾°æ»ÔÄ¹¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¡Ö»ÔÌ±¤ä´Ø·¸ÃÄÂÎ¤«¤éÍ×Ë¾¤¢¤ê¡£´Ñ¸÷¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿³èÀ²½¤ÎµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈË¾¤Þ¤·¤¤¡×
¡Ú»°½ÅŽ¥·¬Ì¾»Ô¡Û
¶¯¤ß:¡§¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¤«¤é¤ÎÃÏÍýÅª¾ò·ï¡Ê¥Ê¥¬¥·¥Þ¥¹¥Ñー¥é¥ó¥É¼þÊÕ¡¢ÏÑ´ßÄ¹ÅçIC¡¦JR¶áÅ´Ä¹Åç±ØÉÕ¶á¤òÁÛÄê¡Ë
¡Ê°ËÆ£»ÔÄ¹¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¡ÖÂç¤¤ÊÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
2030Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î°ÜÅ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£