¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÙÂè5´ü¤Ï4·îÊüÁ÷³«»Ï¡¡¥×¡¼¥ë¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ëÀéÄá¡õËãÈþ¡Ä¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¤«¤Î¤«¤ê¡ËÂè5´ü¡Ê¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥ºÊÔ¤Î2¥¯¡¼¥ëÌÜ¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÂè1ÃÆ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈà½÷´¶¤ä¤Ð¤¤¿å¸¶ÀéÄá¡¡¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÙÂè5´ü¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¡¢¿åÃå»Ñ¤ÎÀéÄá¤ÈËãÈþ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¡¢±¦Â¦¤ÇÀéÄá¤¬¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤ëÉ½¾ð¤ò¡¢º¸Â¦¤ÇËãÈþ¤¬Ä©ÀïÅª¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè5´ü¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ&¥¥ã¥¹¥È¤¬Âè4´ü¤«¤éÂ³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏÏÂÌé¡¢ÀéÄá¡¢ËãÈþ¤Î¿åÃå»Ñ¤ä´ÛÆâÃå»Ñ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2017Ç¯7·î¤è¤ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢ÅÔÆâºß½»¤Î¥À¥á¥À¥áÂç³ØÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÚ¥Î²¼ÏÂÌé¤¬¡¢¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ëÈà½÷¡×¡Ê¥ì¥ó¥«¥Î¡Ë¤ÎÄ¶ÀäÈþ½÷¡¦¿å¸¶ÀéÄá¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êª¸ì¡£Èà½÷¤ÏÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦ÃÏÌ£¤Ê»Ò¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤ËÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÀéÄá¤ÈÎø¿´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÂÌé¤¬¡¢»þ¤ËÅÜ¤é¤ì¡¢½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¡¢¸µ¥«¥Î¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡È¥ì¥ó¥¿¥ë¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬2020Ç¯¡¢Âè2´ü¤¬2022Ç¯¡¢Âè3´ü¤¬2023Ç¯¡¢Âè4´ü¤¬2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£Âè5´ü¤¬2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
