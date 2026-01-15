¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤æ¤¤á¡¢Æ±À³À¸³è¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡Ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¡¡Âè16ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ÙÂè16ÏÃ¡ÖÀã½÷¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍç¤Î¤æ¤¤á¡ªµ®½Å¤Ê¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¡¡¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè16ÏÃ¤Ï¡¢¤Ì¡Á¤Ù¡Á°¸¤ËÆÏ¤¤¤¿¥¯¡¼¥ëÊØ¤ò³«¤¯¤È¡¢È¢¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÀã½÷¤Î¤æ¤¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤Ì¡Á¤Ù¡Á¤ò°¦¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó»³¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤æ¤¤á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÄ®¤ÇÀèÀ¸¤ÈÊë¤é¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡¡¤À¤¬Àã½÷¤È¿Í´Ö¤ÎÆ±À³¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡Ä¡£Îä¤¿¤¯ÆÍ¤Êü¤¹¤Ì¡Á¤Ù¡Á¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤æ¤¤á¤ÏÉô²°¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡ª¡©
¡¡¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Ï¡¢1993Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢µ´¤Î¼ê¤ò»ý¤ÄÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¡¦ó¬ÌîÌÄ²ð¡Ê¤Ì¤¨¤Î¡¦¤á¤¤¤¹¤±¡Ë¤³¤È¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡×¤¬¡¢À¸ÅÌ¤ò¼é¤ë¤¿¤áÍÅ²ø¤ä°Îî¤Ê¤É²ø´ñ¸½¾Ý¤ÈÆ®¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ø±à¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£
¡¡³Ø¹»¤Î²øÃÌ¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ê¤É¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÍÅ²ø¤ä°Îî¤Î¶¼°Ò¤«¤éÀ¸ÅÌ¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤ë¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡×¤ÎÍ¦»Ñ¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉô¤òÆÍÇË¡£1996¡Á97Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é¡¦´Ý»³Î´Ê¿¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢1999Ç¯È¯Çä¤ÎOVA¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á »Ë¾åºÇÂç¤Î·ãÀï! Àäµ´Íè½±!!¡Ù°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Êª¸ìÀßÄê¤Ï¸½Âå¤Ë¤¢¤ï¤»ÊÑ¹¹¡£Âè1¥¯¡¼¥ë¤¬2025Ç¯7·î¡Á9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍç¤Î¤æ¤¤á¡ªµ®½Å¤Ê¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¡¡¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè16ÏÃ¤Ï¡¢¤Ì¡Á¤Ù¡Á°¸¤ËÆÏ¤¤¤¿¥¯¡¼¥ëÊØ¤ò³«¤¯¤È¡¢È¢¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÀã½÷¤Î¤æ¤¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤Ì¡Á¤Ù¡Á¤ò°¦¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó»³¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤æ¤¤á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÄ®¤ÇÀèÀ¸¤ÈÊë¤é¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡¡¤À¤¬Àã½÷¤È¿Í´Ö¤ÎÆ±À³¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡Ä¡£Îä¤¿¤¯ÆÍ¤Êü¤¹¤Ì¡Á¤Ù¡Á¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤æ¤¤á¤ÏÉô²°¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡ª¡©
¡¡³Ø¹»¤Î²øÃÌ¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ê¤É¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÍÅ²ø¤ä°Îî¤Î¶¼°Ò¤«¤éÀ¸ÅÌ¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤ë¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡×¤ÎÍ¦»Ñ¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉô¤òÆÍÇË¡£1996¡Á97Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é¡¦´Ý»³Î´Ê¿¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢1999Ç¯È¯Çä¤ÎOVA¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á »Ë¾åºÇÂç¤Î·ãÀï! Àäµ´Íè½±!!¡Ù°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Êª¸ìÀßÄê¤Ï¸½Âå¤Ë¤¢¤ï¤»ÊÑ¹¹¡£Âè1¥¯¡¼¥ë¤¬2025Ç¯7·î¡Á9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£