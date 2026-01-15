AKB48¡¢°ËÆ£É´²Ö½é¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿·¶Ê¤Ï¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¡¡ÆÃÅµ±ÇÁü¤ÇÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡Ú67th¥·¥ó¥°¥ë¾ÜºÙÈ¯É½¡Û
¡¡AKB48¤¬2·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢67th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£°ËÆ£É´²Ö¤¬½é¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÉ½Âê¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¤Ê¤´¤ê¤¶¤¯¤é¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä67th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£É´²Ö
¡¡¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¸þ°æÃÏÈþ²»Â´¶È¥½¥ó¥°¡Ö¸þ¤«¤¤É÷¡×¡¢19´üÀ¸¾º³ÊµÇ°¥½¥ó¥°¡ÖÃ±¡ª¥µ¥¤¡ª¥Ü¡¼¥°¡ª¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö½©¸µ¹¯ vs AI ½©¸µ¹¯ ¡ÁAKB48 ¿·¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÂÐ·è¡Á¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥»¥·¥ë¡×¡Ö»×¤¤½Ð¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÉ½Âê¶Ê´Þ¤á·×7¶Ê¡Ë¡£
¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ê3¥¿¥¤¥×¡Ë¤ËÆ±º¤µ¤ì¤¿Blu-ray¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿18¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅÜÅó¤Î20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÁ´Â®ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢ÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏÁÒÌîÈøÀ®Èþ¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¤¬¡ÖÂèÆó´ü²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Æ¡¢Á´48¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬21Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿AKB48¡£
¡¡¿·¤·¤¤AKB48 ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÇ®µ¤¤¬¹â¤Þ¤ëº£¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Âè°ìÊâÌÜ¤È¤Ê¤ë67ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢19´üÀ¸¤Î¡È¤¤¤È¤â¤â¡É¤³¤È°ËÆ£É´²Ö¡£20 ¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ë¶¦±é¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¤¿¤Á¤Ë¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¤È·É°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï°ìÊâ¤â°ú¤¯¤³¤È¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¡£¿·¥»¥ó¥¿¡¼È¯É½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤ÁAKB48 ¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÆ·¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤Îµ¨Àá¤òÁ°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤Ï¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¡£¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¡Ö10Ç¯ºù¡×¤Ê¤É¡¢¡Èºù¡É¤¬¤Ä¤¯AKB48³Ú¶Ê¤ÏÆÃ¤ËÌ¾¶Ê¡¦¿À¶ÊÂ·¤¤¤À¤¬¡¢2026Ç¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¤Ç°ËÆ£¤Ï¤É¤ó¤Ê²Ö¤òºé¤«¤¹¤Î¤«¡£
¢£°ËÆ£É´²Ö¥³¥á¥ó¥È
20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤À¡ª¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î1ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶áº£¤Î»ä¤¿¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢21Ç¯ÌÜ¤âAKB48¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡Èºù¥½¥ó¥°¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª ¥µ¥Ó¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ëÌ¤´°À®¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¢§¼ýÏ¿³Ú¶Ê°ìÍ÷
¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¡ÒÁ´¥¿¥¤¥×¼ýÏ¿¡Ó
19´üÀ¸¤Î°ËÆ£É´²Ö¤¬½é¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë67th¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¹©Æ£²Ú½ã¡Ê18´üÀ¸¡Ë¡¢¡È¤«¤ï¤æ¤¤¡É¤³¤ÈÀîÂ¼·ë°á¡Ê19´üÀ¸¡Ë¤¬½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¡£
¡Ú²Î¾§¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¥»¥ó¥¿¡¼¡§°ËÆ£É´²Ö ¡¿ ½©»³Í³Æà¡¢¿·°æºÌ±Ê¡¢¾®·ªÍ°Ê¡¢ÀîÂ¼·ë°á¡¢¹©Æ£²Ú½ã¡¢ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¢º´Æ£åºÀ±¡¢²¼Èø¤ß¤¦¡¢ÅÄ¸ý°¦²Â¡¢ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¢¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡¢²ÖÅÄÍõ°á¡¢¸þ°æÃÏÈþ²»¡¢È¬ÌÚ°¦·î¡¢»³Æâ¿ð°ª
¡Ö¸þ¤«¤¤É÷¡×¡Ò½é²ó¸ÂÄêÈ×TYPE-A¡¦B¡¦C ¼ýÏ¿¡Ó
¥°¥ë¡¼¥×¤ò°¦¤·¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¡¢»þ¤Ë¤Ï½â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿3 ÂåÌÜAKB48¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¤ÎÂ´¶È¶Ê¡£¸þ°æÃÏ¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤ÇÂ£¤ëAKB48¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°¡£
¡Ú²Î¾§¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¥»¥ó¥¿¡¼¡§¸þ°æÃÏÈþ²» ¡¿ ´äÎ©º»Êæ¡¢ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¢ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¢ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¢ÅÄ¸ý°¦²Â¡¢ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¢Ê¡²¬À»ºÚ¡¢ÉðÆ£¾®ÎÛ¡¢²ÖÅÄÍõ°á¡¢»³Æâ¿ð°ª
¡Ö¥»¥·¥ë¡×¡Ò½é²ó¸ÂÄêÈ×TYPE-A ¼ýÏ¿¡Ó
ºòÇ¯9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö½©¸µ¹¯ vs AI ½©¸µ¹¯ ¡ÁAKB48 ¿·¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÂÐ·è¡Á¡×¤ÇAI ¤ËÇÔ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡£ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á²»¸»²½¤¬¼Â¸½¡£¢¨¸åÆüÄÉ²Ã¾ðÊó¤¢¤ê¡£
¡Ú²Î¾§¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¥»¥ó¥¿¡¼¡§ÁÒÌîÈøÀ®Èþ ¡¿ ½©»³Í³Æà¡¢¿·°æºÌ±Ê¡¢°ËÆ£É´²Ö¡¢¾®·ªÍ°Ê¡¢º´Æ£åºÀ±¡¢²¼Èø¤ß¤¦¡¢ÅÄ¸ý°¦²Â¡¢ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¢Ä¹Í§ºÌ³¤¡¢¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡¢²ÖÅÄÍõ°á¡¢¿åÅçÈþ·ë¡¢¸þ°æÃÏÈþ²»¡¢È¬ÌÚ°¦·î¡¢»³Æâ¿ð°ª
¡ÖÃ±¡ª¥µ¥¤¡ª¥Ü¡¼¥°¡ª¡×¡Ò½é²ó¸ÂÄêÈ×TYPE-B ¼ýÏ¿¡Ó
19´üÀ¸¤ÎÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Î¾º³ÊµÇ°¥½¥ó¥°¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÉ½Âê¶Ê¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤¿¡È¤«¤ï¤æ¤¤¡É¤³¤ÈÀîÂ¼·ë°á¡£
¡Ú²Î¾§¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¥»¥ó¥¿¡¼¡§ÀîÂ¼·ë°á ¡¿ °ËÆ£É´²Ö¡¢±üËÜ¥«¥¤¥ê¡¢ÇòÄ»º»Îç¡¢²ÖÅÄÍõ°á
¡ÖUp the stairs¡×¡Ò½é²ó¸ÂÄêÈ×TYPE-C ¼ýÏ¿¡Ó
17¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈUnder Girls ¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡£¡È¤¢¤ä¤ß¤ó¡É¤³¤ÈÄ¹Í§ºÌ³¤¤¬¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿¶Ê¤Ç½éÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¡Ê¢¨61st ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â·¯¤¬¹¥¤¤À¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡ÖDa Re Da¡×¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡Ú²Î¾§¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¥»¥ó¥¿¡¼¡§Ä¹Í§ºÌ³¤ ¡¿ ÂÀÅÄÍµª¡¢µ×ÊÝÉ±ºÚÇµ¡¢ºäÀîÍÛ¹á¡¢Ç÷ Í³²ê¼Â¡¢¹â¶¶ºÌ²»¡¢ÆÁ±Êæ¹³¤¡¢±ÊÌî¶Ü²Â¡¢À®ÅÄ¹áÉ±Æà¡¢¶¶ËÜÍÛºÚ¡¢È«»³´õÈþ¡¢Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¢ÉÛÂÞÉ´³ñ¡¢ÀµÃò¿¿Í¥¡¢¿åÅçÈþ·ë¡¢»³¸ý·ë°¦¡¢»³ºê ¶õ
¡Ö½éÎø¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡ÒÄÌ¾ïÈ×¡¢Official Shop È× ¼ýÏ¿¡Ó
20 ´üÀ¸¡¦21 ´üÀ¸¤Ë¤è¤ë¸¦µæÀ¸³Ú¶Ê¡£21´üÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£ºîÉÊ¤¬¥·¥ó¥°¥ë½é»²²Ã¡£
¢¨¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê
¡Ú²Î¾§¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛÂç²ìºÌÉ±¡¢¶áÆ£º»¼ù¡¢´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿¡¢¹â¶¶Éñºù¡¢ÅÄÃæº»Í§Íø¡¢ËÒ¸Í°¦çý¡¢¿¹Àî Í¥¡¢ÅÏîµ°ª¿´
¡Ö»×¤¤½Ð¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡×¡ÒÄÌ¾ïÈ×¡¦Official Shop È× ¼ýÏ¿¡Ó
ºòÇ¯9 ·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö½©¸µ¹¯ vs AI ½©¸µ¹¯ ¡ÁAKB48 ¿·¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÂÐ·è¡Á¡×¤Ç¾¡Íø¤·¤¿AI ½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶Ê¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÉ½Âê¶Ê¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¤Ç¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£É´²Ö¡£
¡Ú²Î¾§¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¥»¥ó¥¿¡¼¡§°ËÆ£É´²Ö ¡¿ ½©»³Í³Æà¡¢¿·°æºÌ±Ê¡¢ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¢¾®·ªÍ°Ê¡¢ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¢º´Æ£åºÀ±¡¢²¼Èø¤ß¤¦¡¢ÅÄ¸ý°¦²Â¡¢ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¢Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¢´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿¡¢¸þ°æÃÏÈþ²»¡¢È¬ÌÚ°¦·î¡¢»³Æâ¿ð°ª¡¢»³ºê ¶õ
¢§ÆÃÅµ±ÇÁü°ìÍ÷
¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤«¤é18¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×TYPE-A¡Û¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ï¡¼ ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥Ù¥¹¥È20¡×¤è¤ê
¡Ö#¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¡ÖÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¾×Æ°¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤è¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡¢¸«¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö°Õ»×¤ÎÂçÌÚ¡×
¡ÖOh my pumpkin!¡×
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×TYPE-B¡Û¡Ö20 ¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈPart 1¡¦2¡×¡ÖPARTY ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëPart 1¡¦2¡×¤è¤ê
¡Ö¤Ò¤³¤¦¤±À¡×¡ÖPioneer¡×¡Öº¬¤âÍÕ¤âRumor¡×¡ÖÍ¼ÍÛ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¡ÖAKB ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡ÖOvertake¡×
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×TYPE-C¡Û¡Ö20 ¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈPart 3¡×¤è¤ê
¡Ö¾¯½÷¤¿¤Á¤è¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö10 Ç¯ºù¡×¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¡ÖåËÄ¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤«¤é¤À¡×
