¶Ó¿¥·½¡¡°úÂàÈ¯É½¤Î¸µÀ¤³¦3°Ì¤Î¥é¥ª¥Ë¥Ã¥Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¶Ó¿¥¤Î5¾¡2ÇÔ
¡¡ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Î¶Ó¿¥·½¡Ê36¡á¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£12Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¯3°Ì¥ß¥í¥·¥å¡¦¥é¥ª¥Ë¥Ã¥Á¡Ê35¡á¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡ÖCongrats on an amazing career @milosraonic!¡¡We played some incredible matches that have a special memory in my heart.¡¡Good luck in this next chapter of your life.¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¾Î¤¨¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¿´¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤òÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¾Ï¤Ç¤Î³èÌö¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥ª¥Ë¥Ã¥Á¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥µ¡¼¥Ö¤òÉð´ï¤Ë¥Ä¥¢¡¼8¾¡¤òµó¤²¡¢16Ç¯¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯Âå¤Î¶Ó¿¥¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¶Ó¿¥¤Î5¾¡2ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥¤Ï13Æü¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Áª¤ò±¦¸ª¤Î¥±¥¬¤Î¤¿¤á´þ¸¢¤·¤¿¡£