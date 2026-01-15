¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¡¢¥±¥¤¥ó¤è¤ê¤âÀ¨¤¤¡È¸½À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡É¡©¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊFW¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»Ø´ø´±¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Î»ØÆ³¤ÇºÇ¤â²½¤±¤¿Áª¼ê¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬FW¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤À¡£
¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï2022Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥º»þÂå¤«¤éÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÆÀÅÀÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç18¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â13¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ï¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈFW¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£
±Ñ¡ØPlanet Football¡Ù¤Ï¡¢¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤³¤½¸½À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤È¤Þ¤ÇÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¹ñÆâ¥¿¥¤¥È¥ëÁí¤Ê¤á¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°2025¤Ç5°Ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤â¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óFW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉFW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£FW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°Ž¥¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊFW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤¬¤è¤¯µó¤¬¤ë¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î4¿Í¤è¤ê¤â¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ÎÊý¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£µ¨Á°È¾Àï¤Î¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î½ªÈ×Àï¡¢¤½¤·¤Æº£²Æ¤ÎWÇÕ¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£°ì´ÓÀ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ò³èµ¤¤Å¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥ê¥Ã¥¯Î¨¤¤¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤À¤í¤¦¡£Èà¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌÊª¤À¡£Èà¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤Î¤À¡×
¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç¤â¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢WÇÕ¤ÎÀ®ÀÓ¼¡Âè¤Ç¤Ï2026Ç¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ëÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê½êÂ°¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥ä¥Þ¥ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Î¼ÂÎÏ¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ·è¾¡¤ÇºÇÂç¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤ÎÊý¤À¡£
2026Ç¯¤Ë¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬²ø²æ¤Ê¤¯Àï¤¨¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏCL¤Ç¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£