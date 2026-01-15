¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÃæ0Æü¡É¤Ç2»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸½¤ë¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤«¤é¥È¥ë¥³¤Ø¡¢Ë»¤·¤¹¤®¤¿¼ã¤¥Þ¥êÂåÉ½FW¤Î1½µ´Ö
¤³¤Î1½µ´Ö¤ÇºÇ¤âË»¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£25»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë2»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤¹Ä¶ÃÆ´Ý¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ë½êÂ°¤¹¤ë23ºÐ¤ÎFW¥É¥ë¥²¥ì¥¹¡¦¥Í¥Í¤À¡£
¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ï10Æü¤Ë¥È¥ë¥³¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ·è¾¡¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤ò2-0¤Ç·âÇË¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Í¥Í¤Ï¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë69Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¤â¥Í¥Í¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØSPORT¡Ù¤ÏÄ¹µ÷Î¥¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢25»þ´Ö¤Ç2»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤¿Ä¶¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¤¹¤®¤ë¥×¥í°Õ¼±¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥êÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¥»¥Í¥¬¥ëÀï¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤Àï¤Ç¤Ï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¥È¥ë¥³¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤È´ò¤·¤µ¤ÎÎ¾Êý¤ò2Æü¤ÇÌ£¤ï¤¦Áª¼ê¤âÄÁ¤·¤¤¤«¡£
Ãæ0Æü¤Ï¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Í¥Í¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆâ¥«¥Ã¥×¤Î¥Ù¥¤¥ª¡¼¥ë¡¦¥¤¥§¥Ë¡¦¥Á¥ã¥ë¥·¥åFKÀï¤Ë¤â±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áÌ©ÆüÄø¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ïº£½µºÇ¤âË»¤·¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£