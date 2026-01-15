¡È¥í¥Ã¥¯¤¬¶Á¤¯Âç±ã²ñ¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¡ÄÇÑ¶ÈÀ£Á°¤À¤Ã¤¿Ï·ÊÞÎ¹´Û¤Ç¡Ø²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ù°ìÅÙ¤ÏÃÏ¸µ¤ò¼Î¤Æ¤¿ÈÖÆ¬¤¬¸Æ¤ó¤À±ï
¡¡°¦ÃÎ¸©ÈøÄ¥°°»Ô¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞÎ¹´Û¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ë²è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¹´Û¤ÎÈÖÆ¬¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤âÂ³¤±¤ë34ºÐ¤ÎÃËÀ¡£ÇÑ¶ÈÀ£Á°¤À¤Ã¤¿Î¹´Û¤Ë¡¢²»³Ú¤È¿Í¤ÎÇ®µ¤¤ÇºÆ¤Ó³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ëÄ©Àï¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ï·ÊÞÎ¹´Û¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¥í¥Ã¥¯
¡¡ÈøÄ¥°°»Ô¤Ë¤¢¤ëÁÏ¶È73Ç¯¤ÎÌ±½ÉÎ¹´Û¡Ö¤µ¤â¤È´Û¡×¡£
ÏÂÍÎ¹ç¤ï¤»¤Æ20¼¼¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤³¤ÎÎ¹´Û¤ÇÆ¯¤¯À®À¥ÎÊÊ¿¤µ¤ó(34)¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¡ÈÈÖÆ¬¡É¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢¡È¥Ð¥ó¥É¡É¡£¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖAW£ÁNDA(¥¢¥ï¥ó¥À)¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢Jim the Love(¥¸¥à¡¦¥¶¡¦¥é¥Ö)¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À®À¥¤µ¤ó¤Ï¼«¤é¤ò¡ÖÎ¹´Ûºß½»¥í¥Ã¥±¥ó¥íー¥éー¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢Î¹´Û¶È¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢Ç¯´Ö20ËÜ¤Û¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ3ÂåÌÜ¤ÎÇìÉã¤Î¤â¤È¤Ç½¤¹ÔÃæ¤ÎÀ®À¥¤µ¤ó¤¬´ë²è¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö°¦ÃÎ±ã²ñÎ¹´Û¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
±ã²ñ¾ì¡¢¥í¥Óー¡¢²°¾å¤È¡¢Î¹´ÛÁ´ÂÎ¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢½ÉÇñ¤â²ÄÇ½¡£¡ÊÏÂ¼¼4000±ß¡¿¿Í¡¦ÍÎ¼¼¥·¥ó¥°¥ë5000±ß¡¿Éô²°¡Ë
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¥á¥¸¥ãー¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Þ¤ÇÌó40ÁÈ¡ÊËÖ»¦²üÆ¶¡ÊÃæÂ¼Ã£Ìé¡ßÃæÈø·ûÂÀÏº¡Ë/¿åÃæ¡¢¤½¤ì¤Ï¶ì¤·¤¤/ÍÙ¤ë¡ª¥Ç¥£¥¹¥³¼¼Ä®/KING BROTHERS etc¡Ä¡Ë¡£¤½¤Î¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤â¡¢À®À¥¤µ¤ó1¿Í¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Î¹´Û¤Ç¥Õ¥§¥¹¤ò³«¤¯ÍýÍ³
¡¡¤Ê¤¼Î¹´Û¤Ç¥Õ¥§¥¹¤ò³«¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À®À¥ÎÊÊ¿¤µ¤ó¡§
¡Ö¡ÊÀÎ¤Ï¡ËºÂÉÛÃÄÃÖ¤¤¤Æ¥Æー¥Ö¥ë¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¡¢±ã²ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
1952Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡Ö¤µ¤â¤È´Û¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿¹ÎÓ¸ø±à¤Ç¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¹ç½É¤ä²ñ¼Ò¤Î°Ö°ÂÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤¤Ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3ÂåÌÜ¡¦À®À¥ÈÏ¶³¤µ¤ó¡§
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤Îº¢¤Ï¤¹¤´¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¡¢º£¤Î3～4ÇÜ¤¯¤é¤¤Çä¾å¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½ÉÇñ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÈÎÁÍýÎ¹´Û¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡×
¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Ï¡ÈÇñ¿©Ê¬Î¥¡É¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤âÁý²Ã¡£½ÉÇñ¤Î·Á¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËÄ¾·â¤·¤¿¤Î¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê¤ÇÁý¤¨¤¿¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤ÎÅÝ»º¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Î»ñ¶â·«¤êÂÐºö¤â¤¢¤ê°ì»þÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÉéºÄÁí³Û¤È¤È¤â¤ËºÆ¤ÓÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤µ¤â¤È´Û¡×¤â¡¢3ÂåÌÜ¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÏÀ×¤ò·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÇÑ¶È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À®À¥ÎÊÊ¿¤µ¤ó¡§
¡Ö¤µ¤â¤È´Û¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡È±ã²ñ¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤Î¾ì½ê¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤½¤³¤Ø¡¢Ì¾¸Å²°¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿±ù¤ÎÎÊÊ¿¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬Î®¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡Ö¤µ¤â¤È´Û¡×¤Ë³èµ¤¤ò¡£ÇÝ¤Ã¤¿¿ÍÌ®¤ò³è¤«¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¤Î¤¬¡¢±ã²ñÎ¹´Û¥Õ¥§¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥áー¥¸¤Ï¡È¥í¥Ã¥¯¤¬¶Á¤¯¡ÉÂç±ã²ñ
¡¡¥Õ¥§¥¹ÅöÆü¤ÎÄ«¡£³°¤Ë¤Ï¡¢³«±é¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ëÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ã²ñ¾ì¡¢¥í¥Óー¡¢²°¾å¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡ÊTHE STONE AGE¡Ë¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡§
¡ÖÎÉ¤µ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡£°ì½ï¤Ë±ã²ñ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¡×
½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡Êthe Tiger¡Ë¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡§
¡Ö¾ö¤¬ºÇ¹â¡×
½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡Êthe Tiger¡Ë¤Î¥Üー¥«¥ë¡§
¡Ö¡ÊÎ¹´Û¤Ç¡Ë¤³¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
½÷ÀµÒ¡§
¡ÖÅìµþ¤«¤é6»þ21Ê¬È¯¤Î¿·´´Àþ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê½ÉÇñ¤Ï¡Ë¤³¤³¤ÇÁá¡¹¤È¼è¤Ã¤Æ¡×
ÃËÀµÒ¡§
¡Ö¡ÈÏÂÉ÷¥Ñ¥ó¥¯¡ÉÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤¤¡×
¤ª¼ò¤Ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡¢Éñ¤¦ºÂÉÛÃÄ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î±ã²ñ¤È»Ñ¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2Æü´Ö¤Ç200¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥í¥Ã¥¯¤ÈÃÏ¸µ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø
¡¡À®À¥¤µ¤ó¤¬¥Õ¥§¥¹¤ò´ë²è¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤â¤¦1¤Ä¡£¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÊ¸½¸¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À®À¥ÎÊÊ¿¤µ¤ó¡§
¡Ö¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ´¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡£¡È1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ï¤³¤ì¡¢3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤¤é¤á¤Þ¤·¤¿¡É¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À®À¥ÎÊÊ¿¤µ¤ó¡§
¡ÖÃæ³Ø2Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¡¢ÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Îº¢¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤¿¾¯Ç¯¤¬¤¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥í¥Ã¥¯¤À¤±¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À®À¥ÎÊÊ¿¤µ¤ó¡§
¡ÖÃÏ¸µ¤¬·ù¤Ç»×½Õ´ü¤ò¤³¤¸¤é¤»¤Æ¡¢¡È¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¡É¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ¨¤²¤Æ¡£¡Ê¤µ¤â¤È´Û¤ò¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥í¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤ä¥â¥Î¤òÇØÉé¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¡×
°ìÅÙ¤Ï¼Î¤Æ¤¿ÃÏ¸µ¤Ø¡¢¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¤òÁêËÀ¤Ë¡ÈU¥¿ー¥ó¡É¡£
À®À¥ÎÊÊ¿¤µ¤ó¡§
¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÃç´Ö¡¢º£¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤¬¤¤¤¤·Á¤Ç±ï¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡£¸Å¤¤Î¹´Û¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¤µ¤â¤È´Û100¼þÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È27Ç¯¡£
Ï·ÊÞÎ¹´Û¤ÎÎò»Ë¤Ë¡¢¡ÈÎ¹´Û¥í¥Ã¥±¥ó¥íー¥éー¡É¤¬¿·¤¿¤Ê1¥Úー¥¸¤ò¹ï¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î12ÆüÊüÁ÷
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
°ËÅì»Ô,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¾²ÃÈË¼,
¿À»ö,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Áòµ·,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Êè