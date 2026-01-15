Ãæ¹ñÅö¶É¡¢¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÁÜºº¡¡ÆÈ¶ØË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤
¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï1·î14Æü¡¢Ãæ¹ñ¹ñ²È»Ô¾ì´ÆÆÄ´ÉÍýÁí¶É¡ÊSAMR¡Ë¤¬ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹ñ²È»Ô¾ì´ÆÆÄ´ÉÍýÁí¶É¤ÏÆ±Æü¡¢Í½È÷Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬»Ô¾ì¤Ç¤Î»ÙÇÛÅªÃÏ°Ì¤òÍðÍÑ¤·¡¢ÆÈÀêÅª¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡ÖÄ´ºº¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¶È±¿±Ä¤ÏÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ä¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡¢Ctrip¡¢Qunar¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍ¤¹¤ëÂç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡£