¥Èー¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Î¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬´°Î»
¡¡¥É¥êー¥à¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡ÊDTI¡Ë¤Ï15Æü¡¢MVNO¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Èー¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡ÊJPKI¡Ë¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äiPhone¤«¤é¡¢¡ÖTONE¥¢¥×¥ê¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿½¤·¹þ¤àºÝ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÃ¼Ëö¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¥«ー¥É¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¤è¤êËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢½ðÌ¾ÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ÎÆþÎÏ¤¬É¬Í×¡£
¡¡±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤äºßÎ±¥«ー¥É¡¢¼Ì¿¿ÉÕ¤¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤ò»È¤Ã¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ËÜ¿Í¸ÂÄê¼õ¼èÍ¹ÊØ¤Ç¤ÎÍ¹Á÷»þ¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢JPKIÊý¼°¤Ç¥¢¥×¥êÆâ¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬´°Î»¤·¤¿¥æー¥¶ー¤â¡¢SIM¤ÏËÜ¿Í¸ÂÄê¼õ¼èÍ¹ÊØ¤ÇÍ¹Á÷¤µ¤ì¡¢¼õ¼è»þ¤ËËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¡£