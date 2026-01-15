¡ÖÇú²»Ë½ÁöÂ²¡×Å¦È¯ ²þÂ¤¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤²¡¼ý ¶âÂô¡¦ÉÙ»³¤Î¹â¹»À¸£´¿ÍÂáÊá ¹ñÆ»8¹æ¤ÇÀÖ¿®¹æÌµ»ë·«¤êÊÖ¤¹ º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö¥«¥ß¥Ê¥êÂ²¡×¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÂ²¡×¤«¤é¡Ö¥²¥ê¥éÅª¡×¡Ö¥¼¥í¥è¥ó¡×¡Ö¥É¥ê¥Õ¥È¡×¤Þ¤Ç
¤³¤Á¤é¤¬Ë½Áö¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ç¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤äºÂÀÊ¤¬ÉÔÀµ¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Âæ°Ê¾å¤¬·Ù»¡¤Ë²¡¼ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÈÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Ë½»¤à17ºÐ¤«¤é18ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸4¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯9·î6Æü¤ÎÌë¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÆâ¤Î¹ñÆ»8¹æ¤Ç¡¢²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½Áö¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë½Áö¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¶âÂô»Ô¤È¹â²¬»Ô¤Î2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ù»¡¤¬¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤10Âæ°Ê¾å¤ò²¡¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï4¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¤Î¼Ö¤Ë´í¸±¤òµÚ¤Ü¤¹¶¦Æ±´í¸±¹Ô°Ù¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ïº£¸å¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤¬ÅðÆñ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë½ÁöÂ²¤Îº£ÀÎ¡Ö¥«¥ß¥Ê¥êÂ²¡×¤«¤é¡ÖÇú²»Ë½ÁöÂ²¡×¤Ø
Ë½ÁöÂ²¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¡¢1950Ç¯Âå¤Ï¡Ö¥«¥ß¥Ê¥êÂ²¡×¡¢1970Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÂ²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÈË²Ú³¹¤ÇÇú²»¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÄãÂ®Áö¹Ô¤¹¤ë½¸ÃÄË½Áö¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë°ìÀÆÅ¦È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åö»þ¤Î¾¯Ç¯¤é¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿½¸ÃÄË½Áö¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼¡¡¹¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¡¢·Ù»¡Î©¤Á¹ç¤¤¤Î¤â¤È¤Ç¤Î²ò»¶¼°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥²¥ê¥éÅª¡×¡Ö¥¼¥í¥è¥ó¡×¡Ö¥É¥ê¥Õ¥È¡×
ÀÐÀî¸©·Ù¤Ïº£¤ÎË½ÁöÂ²¤ò°Ê²¼¤Î£³¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Çú²»Ë½ÁöÂ²¡Ä¼ç¤ËÆóÎØ¤Î²þÂ¤¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡¢¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤Çú²»¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é½»Âð³¹¤Ê¤É¤ò¥²¥ê¥éÅª¤ËË½Áö¤¹¤ë¡¢½¸ÃÄ¤Ç»Ô³¹ÃÏ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°Ë½Áö¤¹¤ë¡£
¢§¥¼¥í¥è¥óÂ²¡Ä£²Âæ°Ê¾å¤Î¼Ö¤¬Æ±»þÈ¯¿Ê¤·¡¢¿®¹æ¤«¤é¿®¹æ¤Þ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¡£
¢§¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê¥É¥ê¥Õ¥È¡ËÂ²¡Ä»³´ÖÉôÅù¤Î¸ûÇÛ¤Î¤¢¤ëS»ú¥«¡¼¥Ö¤¬Ï¢Â³¤¹¤ëÆ»Ï©¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ä²»¤ò¶Á¤«¤»µÞÀû²ó¡¢·¹¼ÐÁö¹Ô¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡¢±¿Å¾¤Îµ»¤äÂ®ÅÙ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÇú²»Ë½ÁöÂ²¤Ï17ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢Çú²»Ë½ÁöÂ²¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Æ°µ¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤Ä¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¡¢Ãç´Ö¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¡ÖÊá¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢Áö¤ê¤¿¤¤¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÈÀÐÀî¸©·Ù¤Ç¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖË½Áö¤ò¤·¤Ê¤¤¡ª¤µ¤»¤Ê¤¤¡ª¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ë½ÁöÂ²¤Îº¬Àä¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£